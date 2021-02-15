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朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

▲▼侯友宜、朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫的幕僚14日在臉書秀出和前後任新北市長朱立倫、侯友宜的合照，不過，才發佈2小時就刪文，引發聯想。對此，新北市長侯友宜15日表示，受老同事的邀請去打招呼，5分鐘後就離開。

朱立倫的幕僚江俊霆14日晚間約9時在臉書PO出在前新北市觀光旅遊局長陳國君家中聚會合照，並寫下「初三，老友相聚，大家都變肥了」，照片中除了朱立倫、侯友宜，還有國民黨立委林奕華、市議員羅智強等人，並將貼文權限設為公開，但過了2小時後不見此文。

侯友宜15日赴鶯歌陶瓷博物館視察。被問到14日晚間和朱立倫見面聊了什麼，侯友宜受訪回應，昨天防疫期間非常忙碌，昨天晚上老同事說不忌諱，希望他過去打聲招呼，因此，他便抽空過去打個招呼，打個招呼5分鐘，沒坐下來，僅致意一下和大家拜年，他就離開，沒聊到天。

▲▼江啟臣、馬英九、趙少康初三同台。（圖／國民黨提供）

▲江啟臣、馬英九、趙少康14日大年初三上午同台。（圖／國民黨提供）

中廣董事長趙少康14日上午才和前總統馬英九、黨主席江啟臣在新北三重先嗇宮合體，還大玩自拍，朱立倫的幕僚江俊霆晚間就PO出朱立倫和侯友宜的同框照，被外界解讀有較勁的意味。對此，侯友宜表示，因為工作非常忙碌，同仁希望他過去和老朋友拜年，打招呼，聚會中還有其他人他不認識，只是禮貌性打招呼，連坐下來都沒有，只停留5分鐘就離開，因為實在太忙了，還要趕到別的地方做好治安、公安的工作，以及16日的防疫會報，「我打了5分鐘的招呼，我就離開，根本都還沒坐下來，也沒吃到任何東西，我就離開了」。

對於媒體再度追問朱立倫到底和侯友宜講什麼，侯友宜強調，現場人多，也不是很熟，沒有打完招呼就離開。

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