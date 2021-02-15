朱立倫打麻將聽牌有玄機？　網友：萬事俱備只欠「東風」

▲前新北市長朱立倫 。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨今年7月舉行黨主席改選，各路人馬磨刀霍霍，包括現任黨主席江啟臣拚連任、中廣董事長趙少康表態參選，前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文被點名。而前黨主席朱立倫更是動作頻頻，年前勤跑基層，14日同框新北市長侯友宜，15日又PO出麻將照，引發聯想。

▲江啟臣、馬英九、趙少康初三同台，還大玩自拍。（圖／國民黨提供）

趙少康重返國民黨，有意角逐黨主席，為國民黨主席選舉投下變數，尤其在年前宣布爭取代表國民黨參選2024總統大選，更是為政壇投下一顆震撼彈。前總統馬英九歷年都會在春節期間赴新北市三重先嗇宮發福袋和春聯，今年也不例外，而江啟臣也會一同出席，趙少康13日主動打給國民黨秘書長李乾隆，希望14日能一起參加並獲同意。

▲江啟臣、馬英九、趙少康初三到先嗇宮參香祈福。（圖／國民黨提供）



趙少康14日上午特別提早15分鐘來到先嗇宮現場，並接受媒體訪問，待江啟臣、馬英九到齊後，三人大玩自拍，還一起吃湯圓，引發熱議。對於初三王見王，三巨頭合體，趙少康則笑說自己不是巨頭，「我來也表示一個團結，團結很重要」，2016年和2020年國民黨會選輸，就是國民黨不團結，所以2024年無論如何一定要團結。對於是否會支持馬英九的支持，趙少康強調，主要祈求國泰民安、風調雨順、國運昌隆，不會談選舉的事情。

▲江啟臣、馬英九、趙少康等人一起吃湯圓。（圖／國民黨提供）



值得注意的是，趙少康上午才和江啟臣、馬英九同台，朱立倫幕僚江俊霆晚間約9時在臉書PO出在前新北市觀光旅遊局長陳國君家中聚會合照，並寫下「初三，老友相聚，大家都變肥了」，照片中除了朱立倫、侯友宜，還有國民黨立委林奕華、市議員羅智強等人，並將貼文權限設為公開，但過了2小時後刪文，引發外界聯想和趙少康三巨頭較勁。

▲年節將至，朱立倫拜會六屆黨主席。（圖／翻攝朱立倫臉書）



朱立倫並無針對合照回應，反倒在15日下午在臉書PO出一張麻將照，並表示「今日迎財神，諸事大吉！過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」

▲朱立倫打麻將話中有話。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



許多網友看出來朱立倫話中有話，有網友酸說「你會放砲而已，胡牌沒機會」，但許多支持者紛紛留言給予加油打氣，「萬事俱備，只欠東風」、「只欠東風，就等朱立倫開口，國民黨下任黨主席最佳人選，一定能帶領國民黨選贏2022縣市長選舉」、「萬事俱備，只欠東風，我們願當朱立倫的東風，助一臂之力」、「我們都是東風 ! 給朱市長加油 」、「國民黨真的只能靠你跟侯了」、「朱立倫多培育國民黨青年軍，國民黨加油，就等你了」。