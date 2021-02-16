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陳玉珍「可悍可女人」！淑女風、黑寡婦都好搭　兩次改造好害羞

▲▼立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

被譽為「金門女戰神」立委陳玉珍平常給人勇猛、樸素形象，在國民黨霸佔立院時，無論是「萬安緊抱」，還是將自己用「S腰帶」釘在主席台上，都令人印象深刻。不過，偶爾她也會展現較淑女的一面，不論是接受挑戰改變造型，或是cosplay「黑寡婦」，都讓網友眼睛為之一亮。《ETtoday新聞雲》一次整理兩種不同造型的陳玉珍，替大家回顧她多變的風格。

陳玉珍的第一次大突破是去年參加，台北市議員徐巧芯主持的「得第一」網路節目接受挑戰改變造型。她在節目中經過化妝師的巧手，上眼影、燙睫毛、化眼線、擦口紅等，並且將頭髮燙捲，更換上年輕人挑選的服飾、首飾。

▼陳玉珍接受徐巧芯節目的改造挑戰。（圖／翻攝自徐巧芯YouTube）

▲▼陳玉珍接受徐巧芯節目的改造挑戰。（圖／翻攝自徐巧芯YouTube）

這次變換造型，連陳玉珍本人都驚呼「這是化腐朽為神奇的傑作」，她更加碼走起台步，徐巧芯也在節目中現場教學「網美自拍法」，讓陳玉珍的交友軟體TINDER換上新照片。

▼陳玉珍交友軟體。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

▲▼陳玉珍交友軟體。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

至於第二次大改造，陳玉珍嘗試了cosplay，在參加聖誕化妝舞會出狠招，一向樸素的陳玉珍大變身，扮演超級英雄系列「黑寡婦」角色。只見她身穿緊身黑皮衣套裝，甚至還小露深V展「超胸」事業線，讓前凸後翹的好身材一覽無遺。

從她在臉書發布的照片可見，陳玉珍特地化好全妝扮演「黑寡婦」，並以黑色緊身套裝、黑色跟鞋出席舞會，只見她的好身材藏不住，小露深V展「超胸」事業線，與平常的風格落差很大。貼文一出，引網友驚呼「天啊！委員這樣一定很多人追啦，怎麼可能沒男朋友！」、「委員扮史嘉蕾喬韓森的角色身材一樣水喔~」、「氣勢磅礡不輸神力女超人捏」、「看得我臉紅心跳」、「我被辣暈大成功」。

▼陳玉珍cosplay黑寡婦。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲▼陳玉珍cosplay黑寡婦。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

這兩次改變造型，陳玉珍大部分獲得正面評價，但也有不少網友毒舌攻擊。關於自己被酸民批評長相，陳玉珍曾說，自己變成什麼樣子都沒有壓力，有人批評她長得醜、胖，她都沒什麼感覺，因為她的自信不是來自於那裡，「內涵才是最重要的。」

陳玉珍也鼓勵其他女性，無論是對於外在、內涵的追求，只要決定你想要的是什麼，往那個方向做就對了，一定要去做自己有興趣的事情、追求自己想追求的東西，「知道這條路是自己想要走的，那就不會後悔。」

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