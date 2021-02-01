立院新會期陳玉珍搶頭香　陳歐珀曝修憲案是朝野焦點

▲立法院第10屆第3會期委員報到，陳玉珍搶到頭香，成為第一位報到的立委，而第二位抵達的是民進黨的陳歐珀。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陶本和／台北報導

立法院第10屆第3會期1日開始立委報到，國民黨金門縣立委陳玉珍拔得頭籌，成為本會期第一位報到的立委。她受訪時表示，這個會期是法案會期，她希望在金門的相關法令上，可以更前進一些；而第二位報到的則是民進黨宜蘭縣立委陳歐珀，他認為新會期中，修憲案推動會是朝野關注的焦點。

立法院新會期上午8時開始報到，陳玉珍在6時50分左右就已經在群賢樓等候。她受訪時笑說，其實她跟平常委員會開會時間差不多時間抵達，成為這個會期第一個報到的立委反而感到有些意外。不過，她也強調，新會期雖然是法案會期，但她畢竟來自金門，因此會持續多關心金門的醫療、經濟民生法案，可以讓相關法案有些進展。

至於第二位抵達的則是陳歐珀，他則認為，新會期「修憲案」推動會是朝野關注的焦點，而上個會期本來要排審的觀光署組織法草案，也因為預算審查而無法如期完成，他認為這個會期一定要努力推動。

第三位抵達的立委，則是時代力量不分區立委陳椒華，她強調，自己重視「環保議題」，不過疫情當前，也要持續關注防疫的相關措施，也會關注含萊克多巴胺豬肉進口的相關評估。