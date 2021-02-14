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2020立院大亂鬥！盤點11大「混戰立委」　漏網鏡頭一次看

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛萊豬進口。（圖／記者李毓康攝）

 記者黃巈禾／綜合報導

回顧2020年，立法院議場衝突不外乎就是為了監察院長陳菊提名案，以及開放含萊克多巴胺的美豬來台，執政黨和在野黨立委打的不可開交，誰掛彩、誰犧牲形象成為戰神都成為網友熱烈討論的議題。《ETtoday新聞雲》整理去年立法院大亂鬥中10大吸睛立委的驚人之舉。

 1、林昶佐

立法院去年7月進行監察院長陳菊的去留投票案，無黨籍立委林昶佐被國民黨立委阻擋投票，其中國民黨立委陳玉珍直接伸手鑽進林昶佐的褲子口袋要搶走選票，事後林昶佐在臉書PO出被搶掉扣子和沾上血跡的白襯衫，以及被揉爛的選票，直說「得來不易」。陳玉珍繼「萬安緊抱」後直攻林昶佐，網友驚呼，「玉珍果然識貨！專挑立院男神下手」。

▲▼立法院臨時會 監察委員同意權投票日 衝突 林昶佐 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍將手伸進林昶佐的口袋要搶票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳菊的去留投票案，林昶佐表示，領票時被國民黨立委嚴重干擾衝撞，最後突破重圍救出珍貴的一票。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

▲林昶佐PO出被揉爛的票。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

▲▼陳菊的去留投票案，林昶佐表示，領票時被國民黨立委嚴重干擾衝撞，最後突破重圍救出珍貴的一票。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

▲林昶佐PO出有血漬的襯衫。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐）

2、陳玉珍

金門女戰神陳玉珍在立法院的「戰績」可不只如此！國民黨去年7月為了杯葛監察院人事案，佔領議場。民進黨立委為了順利表決開始清場，雙方爆發肢體衝突。頭戴粉紫色腳踏車安全帽、護目鏡的陳玉珍「全副武裝」死守趴在主席台，還不斷上下踢腿，民進黨立委羅致政和高嘉瑜從後方壓制雙腿，陳玉珍不小心踢到壓制她背部的民進黨立委王美惠，王美惠氣到用手不斷往陳玉珍背部捶打。

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，立法院長游錫堃宣告事項，陳玉珍迴旋踢。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳玉珍踢到王美惠。（圖／記者林敬旻攝）

隔沒幾秒，王美惠與台下的人吵架，此時，陳玉珍一個不留神舉起右手，就被王美惠逮到「防守破綻」，最後在多位民進黨立委合力下，成功把陳玉珍架離主席台。陳玉珍「1擋多」死守主席台，連羅致政都驚呼「只能說，真的是來自金門戰地！」

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，立法院長游錫堃宣告事項，王美慧捶打陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲王美慧捶打陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

３、王美惠

國民黨有「金門女戰神」陳玉珍，民進黨有「嘉義女戰神」王美惠。王美惠去年7月在立法院破防陳玉珍，也曾一女當關霸氣鎮守發言台，即使被噴滿臉豬內臟渣，也要抓起豬腸往回丟，護衛行政院長蘇貞昌上台發言，霸氣形象深植人心。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）
▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

４、葉毓蘭

國民黨還有另一位女戰神，就是立委葉毓蘭。藍綠立委為了監察院人事案投票爆發衝突，葉毓蘭一把抓住民進黨立委邱議瑩的頭髮，被網友戲稱「拉髮葉」。事後葉毓蘭解釋，是邱議瑩衝過來攻擊，她只是反射動作，「此生第一次打架啦！」

▲▼立法院臨時會表決監察委員人事同意權案,投票結束開始進行開票作業,國民黨立委丟水球,葉毓蘭與邱議瑩爆發衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲葉毓蘭拉扯邱議瑩頭髮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院表決監察委員人事同意權案，葉毓蘭及邱議瑩發生衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何志偉、賴品妤被水潑到。（圖／記者屠惠剛攝）

５、賴品妤

民進黨立委賴品妤從鞠躬道謝頭插麥克風開始被鄉民鎖定，進入立院後除了認真質詢，不同於其他立委肉身博戰，她在藍綠立委人群推擠中，燦笑、吐舌、翻白眼的鬼臉表情，以及想阻擋國民黨佔領主席台，追上前卻不慎絆倒，都被網友做成梗圖。

▲▼賴品妤鬼臉。（合成圖／攝影中心攝、翻攝賴品妤臉書）

▲賴品妤鬼臉。（合成圖／攝影中心攝、翻攝賴品妤臉書）

６、高嘉瑜

民進黨高嘉瑜因唱歌時常走音，被戲稱「港湖胖虎」。去年6月底國民黨霸佔立院議場時，網友開玩笑要高嘉瑜快用歌聲驅趕他人。結果，高嘉瑜真的直接在議場播放音樂，大唱《三天三夜》。

此外，立法院杯葛監察院人事案，陳玉珍趴在主席台時，高嘉瑜被拍到一把抓住陳玉珍的雙腳，邊笑邊揮舞，感覺是在玩耍。事後，高嘉瑜解釋，「為了怕她亂踢踢到其他人，我才想抓住她的腳不要讓她亂踢，沒想到我的兩隻小手臂終究如螳螂擋車一般，無法完全壓制她粗勇的雙腿。現在手臂肩膀痠痛，我真的不是在玩腳！」

7、陳柏惟　8、林為洲

萊豬攻防戰，台灣基進立委陳柏惟嗆國民黨「不要以為我不敢1打35個」，結果議場爆發衝突時，先出手攻擊國民黨立委鄭天財頭部，下一秒被國民黨團總召林為洲鎖喉。陳柏惟頓時臉脹紅，表情痛苦，就此離開戰場。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

9、洪孟楷　10、吳秉叡

藍綠立委為了監察院人事案爆發多次衝突，國民黨立委洪孟楷咬著哨子巴住桌子，被民進黨立委張宏陸拉扯衣領、壓人，吳秉叡則施展「鎖喉功」，猛力勒住後拉造成頸部挫傷。事後，洪孟楷痛批對方是要殺人嗎？更難過哽咽的透露「被勒脖一瞬間想起女兒和父母」。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

11、蔣萬安

國民黨多次杯葛，都能看到國民黨立委蔣萬安緊緊抱住主席台。去年杯葛監察院人事案時，國民黨為了力抗民進黨強行清場，洪孟楷拿出鐵鍊將林為洲、江啟臣、蔣萬安等人跟主席台綁在一起。由於嚴重推擠，多位站在第一線的國民黨立委遭重壓，首當其衝的就是站在正中間的蔣萬安，只見他雙手戴上防刺手套，緊緊抓住麥克風底部，後來蔣萬安被壓得頭都抬不起來。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安又被壓了。（圖／記者屠惠剛攝）

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