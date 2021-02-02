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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍：黨中央評估聘趙少康中評委「應考慮社會影響力、戰鬥力」

▲▼立委陳玉珍堵訪談花敬群批評。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍盼黨中央開大門走大路。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康1日拋震撼彈宣布重回國民黨，並有意角逐黨主席大位，但是否符合參選資格尚待釐清。國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，關鍵在於黨主席江啟臣是否願意聘他為中評委，並喊話黨中央「開大門走大路」，應考慮趙少康在社會的影響力、戰鬥力，評估適不適合給他中評委位置。

不過，根據109年中國國民黨主席補選作業細則，候選人資格須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員，趙少康恐沒有資格參選。國民黨立委林為洲昨開第一槍，反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席，並指當初讓韓國瑜「被動參選」，因人設事不僅害了人、也害了黨。

陳玉珍2日受訪時表示，這沒有什麼因人設事的問題，因為「一年條款」是補選時的資格限制，不是正常主席選舉的規定，因此趙少康是否有參選資格，在於有無中評委的身份，「就看江啟臣願不願意給他中評委的職稱，黨中央應考慮到趙少康在社會的影響力、戰鬥力，評估適不適合給他中評委位置。」

陳玉珍認為，黨中央應該開大門走大路，國民黨需要開創性，需要往前走，最終執政，即便江啟臣給趙少康位置，讓他也來參選主席，讓好的人才為黨主席位置展現他們的理想、政見，對國民黨也是正面的，代表國民黨是有包容性的政黨。

對於趙少康重回國民黨後，恐將成為綠營攻擊的對象。陳玉珍強調，因為趙少康是有輿論影響力的人，民進黨當然會開始努力攻擊，「當民進黨開始攻擊國民黨的人事物，就知道他絕對是有戰鬥力的對象，我自己也感同身受。」

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