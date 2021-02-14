陳玉珍釘主席台、鄭麗文飆蘇揆　國民黨團新女戰神誕生

▲國民黨立委陳玉珍把自己「釘」在主席台，死守將近1小時。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

巾幗不讓鬚眉！立法院國民黨團去年經歷杯葛監委人事同意權案，突襲議場佔領21小時，以及下半年則聚焦「反萊豬」議題，從藍綠肉搏戰到質詢攻防，國民黨團兩位「女戰神」成為網友熱議焦點，也創造出高聲量。

立法院2020年7月表決監察委員人事同意權案，國民黨立委陳玉珍有備而來，頭戴自行車安全帽，腳穿鋼頭鞋，甚至使用「S腰帶」把自己「釘」在主席台，死守將近1小時，成為國民黨「最後防線」，被網友封為女戰神。

陳玉珍僵持近一小時，因趴在主席台上、雙腳朝後上下踢腿的動作，不慎踢到民進黨立委王美惠，對方出手捶打反制，最後遭數名民進黨立委抬出議場，事後連民進黨立委羅致政也在臉書發文驚呼「只能說，真的是來自金門戰地！」

▲國民黨立委鄭麗文於質詢時間帶頭抗議蘇貞昌進萊豬。（資料照／記者林敬旻攝）

第二位被封為藍營新女戰神的則是上會期擔任首席副書記長的鄭麗文。國民黨團為「反萊豬」12度杯葛蘇貞昌，而蘇貞昌第13度赴立法院施政報告並備質詢，在民進黨立委護駕下進入議場完成施政報告，輪到鄭麗文的質詢時間時，鄭沒有上質詢台，而是手拿國民黨團麥克風，與所有藍營立委站在一起，狂轟蘇貞昌30分鐘，細數蘇內閣缺失，該次質詢還被港媒讚「罵人功夫」實在了得。