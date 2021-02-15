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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

▲王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

▲王美惠抓起豬腸往回丟。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對開放美國萊豬進口議題，國民黨立委去年在立院議場丟擲豬內臟，畫面糗登國際媒體。不過當時有1人展現「「一女當關」氣魄，事後《BBC中文網》還特地撰文介紹，她就是同年7月在國民黨杯葛監院人事案時，「破防」立委陳玉珍的民進黨立委王美惠。

蘇貞昌去年11月27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，藍綠發出甲動應戰。院會9時開始，國民黨團在議場高喊「依照議程，國是論壇」，到了10時，立法院長游錫堃進入議場主持議事，蘇貞昌靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告，然而此舉引發國民黨不滿，雙方開始推擠。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政報告 民進黨立委護送蘇貞昌到議場簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王美惠等人一路護送蘇貞昌進場。（資料照／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌一路從休息區走向發言台過程中，王美惠緊跟在旁，並把爬上發言台的陳玉珍推離。幾秒過後，國民黨團拿出多桶裝滿豬內臟的桶子，朝蘇貞昌及議場地板潑、撒，表達抗議。王美惠見狀，立刻把蘇貞昌擋在身後，獨自面對整桶豬內臟，不僅成功將其推回給國民黨立委，也毫不畏懼地一把抓起遺漏在發言台上的一大串豬腸，朝著陳以信等藍委直接甩回去。

▲▼國民黨團議場內潑灑內臟。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨團在議場內潑灑整桶豬內臟，王美惠護駕擋下一整桶。（資料照／記者宋良義攝）

事後，王美惠在臉書表示，「全身髒兮兮回嘉中」，謝謝大家的鼓勵，希望國民黨團立委回歸理性問政，讓立法院議事照常運作」，「不過，如果再來一次，阿惠依舊會站在最前線的啦！」

她強調，民主是一個互相溝通的過程，立法院院會已經停擺好幾週了，請國民黨不要再杯葛，尸位素餐，有負於人民的寄託。捍衛立院議事，民進黨絕不退讓。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑當日晚間在節目開場引言表示，過去是「三國戰將勇首推趙子龍，長坂坡前逞英雄」；但現在是「藍綠戰將勇首推王美惠」，大腸豬心噴滿臉也沒在怕。他直言，「要是我都吐出來了！」

除了這回成功「護駕」外，王美惠2020年7月16日在國民黨佔據主席台杯葛監委人事案第三天，綠營甲動清場時，也有一番強勢表現。

當天清場進入尾聲，藍營獨剩陳玉珍「全副武裝」死守且趴在主席台上，不料因不斷上下踢腿掙脫，而被民進黨立委羅致政及高嘉瑜從後方壓制雙腿；但當對方鬆手後，陳玉珍不小心踢到壓制她背部的王美惠，讓王美惠氣到用手不斷往陳玉珍背部捶打。

隔沒幾秒，王美惠與台下的人吵架，此時，陳玉珍一個不留神舉起右手，就被王美惠逮到「防守破綻」，最後在多位民進黨立委合力下，成功把陳玉珍架離主席台。

▼陳玉珍2020年7月16日死守主席台時，不慎踢到王美惠。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨阻擋監察院長陳菊提名案佔領主席台，立法院長游錫堃宣告事項，陳玉珍迴旋踢。（圖／記者林敬旻攝）

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