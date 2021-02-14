部桃群聚21人確診「已6人解隔離」　還有2人重症插管、1人肺炎

▲部桃群聚個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚增至21人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日公布個案狀況，已經有6人解除隔離，隔離中的病患包含無症狀5人，輕症6人，肺炎1人，插管重症1人，另有1人死亡。

部桃群聚案7日宣布危機解除，不過相關回溯採檢、血清抗體檢查仍持續進行。陳時中今主持記者會說明部桃現況，目前需隔離14天還有4346人，其中包含社區845人、回溯3501人。回溯3501人，排除78人因為離境、死亡等因素無法採檢，還有3423人接受採檢，當中3414人陰性，另有9人經過警政協尋、溝通，已經準備安排採檢。

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而在血清方面，第一階段應採706人，目前已採682人，681人確定陰性，1人因為出現微弱訊號，必須二採。陳時中今日公布該案將於15日進行採檢，至於第二階段，匡列1759人採檢1758人，都是陰性，剩下最後一個人2月16日採檢。

部桃群聚事件共有21人確診，包含4起家庭群聚，其中1人死亡是案863護理師婆婆，她們一家7口全部確診，為部桃事件當中人數最多的家庭群聚。陳時中今日說明目前個案狀況，除死亡個案外，已經有6人解除隔離，隔離中的病患包含無症狀5人，輕症6人，肺炎1人，插管重症2人。

▲部桃專案第二階段1758人血清皆陰性。（圖／指揮中心提供）

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