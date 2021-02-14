1隔離者逃跑遭警捉回大鬧檢疫所　「房間天翻地覆」檢疫員受威脅

記者蔡玟君／台北報導

今（14日）是中央流行疫情指揮中心在春節舉辦首場記者會，指揮官陳時中特別戴了一個金色口罩，陳時中表示，今天早上前往拜訪台中檢疫所，因為去年武漢包機回來時曾在那個地方，所以印象特別深刻，隔了一年多再前往因此他們製作了這個口罩。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，台中檢疫所是去年2月3日、4日武漢包機回來時曾前往那個地方，所以印象特別深刻，他也再次表示，集中檢疫所是重要防線，可說是一個入境的延伸，這裡曾住了2萬5千人，有331人後來確診，代表其中有三分之一在集中檢疫所被發現，如果沒有這道非常好的防線，只要這331個案例有幾個漏出，對台灣防疫影響很大。

陳時中也分享其中深刻案例，在其他檢疫所中有一位脫逃被警政協尋回來，後來在房間內弄得天翻地覆，不配合量測體溫等作業，對安全、後勤到衛生都造成非常大的威脅，「這些都不足以說明檢疫所人員的辛勞」。

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