情人節逢連2天+0！陳時中再送記者巧克力「太座將得香吻一枚」

▲指揮中心今天召開記者會逢情人節，陳時中送巧克力給記者。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天大年初三、同時也是西洋情人節，中央流行疫情指揮中心召開年節第一場記者會，所幸本日無新增病例，是時隔78天國內再見「連兩天+0」。指揮官陳時中會後致贈記者巧克力並說「新年快樂」，被問到回家是否也會給太太巧克力，陳時中說「我不會送她巧克力，但我會親她一下」。





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▲指揮中心情人節開記者會，陳時中送巧克力給記者。（圖／記者洪巧藍攝）

指揮中心除夕至初二間無特殊狀況不召開記者會，所幸這幾天國內僅有新增境外移入病例，昨天初二更是零新增確診，今日召開記者會中陳時中宣布無新增病例，上一次連續兩天沒有病例已經是78天前，希望可以繼續，並祝大家新春愉快。

陳時中結束記者會後一度離場，沒多久和捧著巧克力的署內同仁再次回來，一一致贈給在場記者，並道新年快樂。被問及今天情人節是否也會給太太巧克力，陳時中略帶緬靦害羞說「我不會送她巧克力，但我會親她一下」。

其實在去年3月14日白色情人節，陳時中也曾致贈同樣的巧克力，還有附上屬名陳時中的字條寫著「祝平安健康，大家辛苦了」。陳時中當時說，是感謝這段時間大家對指揮中心的支持，而且不改牙醫本色，提醒大家「吃完記得刷牙」。

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