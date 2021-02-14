中國拒提供「174筆關鍵資料」！WHO失望：少了原始數據難查疫情源頭

▲世衛專家小組前往武漢病毒研究所調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）



文／中央社

世界衛生組織（WHO）專家今天對於在中國調查疫源時無法取得原始資料表示失望，並說需要進一步資料以查明可能的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）初期病例。

「華爾街日報」先前引述世衛調查員的說法報導，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料；調查員說，雙方為了缺少細節一事而激烈交鋒。

根據報導，中國當局拒絕交出174名COVID-19患者的資料，這些病例都是在2019年12月疫情剛爆發時，於湖北省武漢市發現的患者。

法新社報導，率領世衛專家小組赴武漢調查疫源的班巴瑞克（Peter Ben Embarek）今天受訪時說：「我們希望有更多資料。我們曾要求更多資料。」

他表示：「就有限時間內能有多少作為來說，既有挫折感，也有實際的期望。」他還說，希望之後將可取得他們所要求的資料。

世衛專家小組本週稍早結束在中國的4週疫源調查行程，但未提出確定性的結果。

▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）



班巴瑞克表示，專家小組極想取得最初病例的原始資料，包括肺炎、流感和發燒，這些可能是新型冠狀病毒造成。

報導說，在此行之前，中國科學家曾審視系統，並於2019年10月到12月這段期間找出7萬2000起這類病例。他們利用一系列標準來判定這些病例是否可能是新型冠狀病毒，最後將名單刪減到僅92起值得研究的病例。其中67起已提交血清學檢測，最後都對新型冠狀病毒呈陰性反應。

班巴瑞克說，專家小組曾要求中方提供所套用的標準為何，但徒勞無功。他說：「我們試圖了解從7萬2000例刪至92例的過程。」他表示，若能取得COVID-19 初期患者原始資料，他們將可以套用更寬鬆的條件，讓手邊有更多案例可以研究。

他說：「這將是下一階段研究的提案之一。」

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