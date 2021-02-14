賴清德、陳時中視察檢疫所　送巧克力感謝前線同仁付出

▲賴清德、陳時中春節慰勉西屯檢疫所。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德14日上午與衛福部長陳時中前往「勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所」，慰勉執勤人員；由於適逢西洋情人節，賴還應景送給檢疫所同仁巧克力禮盒。賴清德說，在防疫過程中，集中檢疫所扮演非常重要的角色，讓民眾可以很安心在這裡，不必擔心可能會把病毒帶給家人。

賴清德致詞時表示，集中檢疫所是整個防疫體系裡面非常重要的單位，但也是比較不為人所注意到的單位。這次新冠肺炎肆虐全球，台灣表現相對成功，原因除了總統的超前部署，立法院全體委員大力支持，還有陳時中部長領導的中央流行疫情指揮中心表現傑出，所有醫護人員站在第一線，後勤方面則有警政、民政、社政，以及全體國人大力支持共同的結果。

賴清德認為，在防疫過程中，集中檢疫所扮演了非常重要的角色，具有三個重要的防疫功能；第一，集中檢疫所是國境的延伸，不讓帶有病毒的民眾直接走入社區。第二，就國內整個醫療體系而言，集中檢疫所屬最前端。第三，就被檢疫的民眾而言，集中檢疫所是一個緩衝區，讓民眾可以很安心在這裡，不必擔心可能會把病毒帶給家人。

賴清德指出，在集中檢疫所工作的同仁，不管隸屬哪個單位，其實是格外辛苦，壓力非常大，因為來這裡的民眾可能帶有病毒，或有潛在的傳染性。因此，他今天特別代表總統來頒發加菜金，感謝集中檢疫所的醫護人員，以及所有後勤支援同仁的付出與貢獻。

另外，2月14日也適逢西洋情人節，賴清德特別致贈集中檢疫所的同仁巧克力禮盒，感謝他們犧牲年假，也犧牲情人節，奉獻給全國民眾及臺灣社會。此外，副總統也致贈總統府福袋，祝福大家平平安安、順順利利、健康圓滿。