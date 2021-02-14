春節出遊陳時中讚「大家防疫做得好」　提醒仍在流感高峰口罩需戴好

▲指揮中心記者會春節首場記者會。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）開設春節第一場記者會，並宣布本土+0好消息。對於今年春節民眾出遊情況觀察，指揮官陳時中表示，都在電視觀察比較多，看到被警示的景點沒有太多，他認為不太嚴重，且看到大家戴口罩比例算蠻高，地方政府都非常努力勸導，這段時間大家對防疫都很認真做好。

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▲指揮官陳時中分析今年春節因急性腹瀉就診人次。（圖／指揮中心提供）

陳時中也分析今年春節期間流感、急性腹瀉就診人次，他表示今年過年因為國人習慣變好，因急性腹瀉就診人次約落在2000多，以往大多是4000人次，大幅減少也和民眾保持良好衛生習慣有關。

▲年節期間新北市三峽老街人潮湧現，區公所人員拿著看板提醒民眾戴口罩 。（圖／記者呂佳賢攝）

在流感方面，今年流感有開特別門診，以往因流感就診人次會高到約9000人左右，現在仍維持低點、約2000人，相信是戴口罩的關係，但陳時中也提醒，目前仍是流感高峰期，口罩還是要戴好。

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