快訊／初三又見+0！指揮中心年節首場記者會「連2日無新增病例」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明疫情最新變化。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心春節期間除夕至初二未開記者會。今（14）日初三，指揮官陳時中下午2時主持年節首場記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，宣布國內連續2日無新增病例。

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▲+0我們會繼續照顧好自己，維持防疫衛生好習慣，要常來唷。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心年前宣布，除夕至初二間不召開記者會，若另有特殊狀況才會召開臨時記者會，所幸過去國內僅有新增境外移入病例，昨天初二更是零新增確診，今日召開記者會中陳時中也宣布，本日無新增病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計167,278例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含164,356例排除)，其中937例確診，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、859人解除隔離、69人住院隔離中。

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