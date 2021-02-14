部桃血清抗體檢驗最新！1758人檢驗結果出爐「剩2人明後天採檢」

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚增至21人確診，中央流行疫情指揮中心正在進行第二階段血清抗體採檢，指揮官陳時中今（14）日公布最新進度，應採檢1759人，其中1758人已經檢驗陰性，還有1人將於16日採檢；第一階段血清抗體檢驗曾有1人驗出「微弱訊號」，也將於明（15）日進行採檢。

▲部桃專案1758人血清皆陰性,隔離4346人。（圖／指揮中心提供）

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▲部桃專案1758人血清皆陰性，隔離4346人。（圖／指揮中心提供）

根據最新資料，部桃專案目前需隔離14天還有4346人，其中包含社區845人、回溯3501人。陳時中表示，回溯採檢3501人當中，有3423人需要採檢，當中3414人陰性，另有9人經過警政協尋、溝通，會再採檢。

而在血清方面，第一階段應採706人，目前已採682人，681人確定陰性，1人因為出現微弱訊號，必須二採。陳時中今日公布將於15日進行採檢，至於第二階段，匡列1759人採檢1758人，都是陰性，剩下最後一個人2月16日採檢。

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