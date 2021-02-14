春節「新年紅」口罩熱銷　專家：時尚品不能代替醫用口罩

▲不少人在春節期間選擇戴上應景的紅色口罩。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商平台春節期間紛紛推出帶有喜氣的「新年紅」、「卡通牛」或「金元寶」等口罩，受到不少消費者追捧。不過，這批數量龐大的口罩完全無法防範新冠肺炎傳播，僅能做為個人佩飾應景之用。北京市健康教育協會副會長支修益表示，「這些口罩雖然增加了過年氣氛，但不能替代醫用口罩使用。」

▲大陸電商平台推出多款春節應景口罩，受到不少消費者追捧。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，從電商平台上購買的一款新年口罩，從外觀上看，紅通通的口罩上印著小牛及一些吉祥話，摸起來很厚實。商家表示，這是一次性口罩，並非醫用口罩，佩戴的話可以防細菌、灰塵、唾液、花粉等。

消費者李女士表示，她在節前囤了兩包紅色的口罩，「口罩已經成了生活必需品，現在過節出門戴上紅口罩也顯得喜慶。」據悉，在大陸電商平台上輸入「新年口罩」，顯示的商品數量近兩千條，大多為應景的「紅色喜慶口罩」，有的商品說明上還備註「醫用外科」等字樣。

支修益表示，佩戴口罩是用來防護新冠疫情，無論是從顏色還是時尚方面，口罩首先得達到基本的防護作用，「如果這些口罩無法保障大家的健康，那麼這些時尚口罩就等同於一件裝飾品，為了有效防護，出門最好還是佩戴醫用口罩。」