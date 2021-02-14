增1台灣輸出個案　莊人祥：已和越南聯絡，估偽陽性機率高

記者蔡玟君／台北報導

越南在13日通報新增4例境外移入案例，其中一例來自台灣，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（14日）一早有和越南了解，但由於越南還在過年尚未回應，因為越南方面有明白說幾歲、性別跟國籍，因此我們利用移民署系統跟警政去查，目前已鎖定一位但還在查詢當中，有進一步消息會再次報告。

莊人祥進一步說明表示，過去有3例到越南被驗出陽性，其中兩個是後來越南研判在當地集中檢疫時被感染，另外一個也已查過在台灣接觸者都是陰性，到目前為止國外有驗出台灣病例時，指揮中心都會根據國內疫調去做採檢，目前還沒驗出任何一例有陽性。

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▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中也表示，過2天會就輸出案例做統整讓大眾了解，他也表示有幾種可能性，第一個可能是偽陽性，另一個是到了當地後，有些地方把幾個人都做集中檢疫，其他有的是在集中簡易時確診，其他人就陸陸續續感染，當然是不是會有無症狀感染者到境外被確診，指揮中心都會正面看待，有任何可能會發生的，發生時就做很好的圍堵跟隔離， 讓任何火花都不會變成大火，是指揮中心現在正在努力的事情。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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