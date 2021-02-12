除夕紅包過香爐　西螺福興宮另類頭香哥曝光

▲有民眾拿到美金紅包後，拔腿往廟裡狂奔，衝上前去就為了第一個過香爐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮除夕夜循古禮舉行開廟門，發美金一元紅包，今年因疫情取消搶頭香活動，在21時周遭就開始聚集等待領紅包民眾，不少民眾有備而來，帶著折疊椅悠閒排隊等候。大年初一12日0時開廟門，仍有民眾認為沒有插頭香，但拿到美金紅包第一個過香爐就是好兆頭，另類頭香哥表示「頭香就是好兆頭」。

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟有304年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門，今年是第16年，一小時內發出8800份美金紅包，施放高空煙火秀為2020年新冠狀病毒疫情為所有民眾祈福，今年首次在廟埕廣場發送，民眾排成五排象徵五路進財。

▲西螺福興宮守歲慶團圓活動，除夕夜至大年初一開廟門，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年已邁入第16年發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）

11日晚間約9點多開始聚集排隊等待領取美金紅包的民眾，從福興宮外延平路、福興路至文修路依序排列，不少民眾自備摺疊椅悠閒等候，一名來自台中的童先生表示，今年是前來參加「太平媽一起守歲慶團圓活動」第5年，目標是集滿一套12個生肖的美金紅包。

▲排隊等待領取美金紅包的民眾，從福興宮外延平路、福興路至文修路依序排列，不少民眾自備摺疊椅悠閒等候。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年取消搶頭香，但仍有民眾認為，即便沒插頭香，但領到媽祖加持的美金紅包，能第一個過香爐就是好兆頭，有民眾拿到美金紅包後，拔腿往廟裡狂奔，衝上前去就為了第一個過香爐，來自斗六市的林姓民眾表示，頭香就是好兆頭，非常開心，祝大家新的一年新的開始，心想事成、事事順心、身體健康、國泰民安。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年除夕都會發放具紀念性限量版美金紅包，依據12生肖設計賀卡，今年延續前年所加碼的8800份，在子時開廟門後，於廟前廣場發放，以防疫為優先，也感謝民眾參與活動配合防疫配戴口罩。

▲來自斗六市的林姓民眾排隊等待子時領取美金紅包，開心比YA。（圖／記者蔡佩旻攝）





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