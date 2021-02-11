劍湖山世界打造5.8米大金牛　迎賓慶牛年成打卡熱點

▲超級大金牛耗時近2個月趕工於春節前完成，巨大的金牛臀部翹起，仿佛正要向前衝，十足生動活力，擺設於石竹花主題區。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

劍湖山世界於春節前夕打造全國唯一的超級大金牛，身長達5.8公尺、高超過3公尺，設置於花卉階梯上方，佈置設計以石竹花為主題，並有9種石竹花展出，於春節陸續盛開，爭奇鬥艷，成為遊客爭相打卡的焦點；劍湖山世界經理張華紋表示，春節期間加碼 15歲以下免費，為今年春節遊樂園界最豐富最優惠的活動。

劍湖山世界指出，超級大金牛耗時近2個月趕工於春節前完成，巨大的金牛臀部翹起，仿佛正要向前衝，十足生動活力，擺設於石竹花主題區，搭配夏胭脂、台農1號香粉雲、台農2號香怡夏、台農3號粉清香、台農4號、天王星、映紅、五彩石竹等9種石竹花，成為遊客最愛的打卡點。

▲博物館中佈設的「風華萬代、蘭得一見」蘭花展，為2020年第22屆台灣蘭花節紀念第一場分組總冠軍。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界總經理王瑞堂說明，除了5米8大金牛，園區中設計花卉景觀區還包含紫藤花步道、大理花區、玫瑰花區，而在博物館中佈設的「風華萬代、蘭得一見」蘭花展，為2020年第22屆台灣蘭花節紀念第一場分組總冠軍，展出數款稀有及最新品種未公開品種，讓劍湖山世界樂園充分展現「花現劍湖山」的新景象。

▲紫藤花步道通滿浪漫氛圍。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，2021年2月1日至3月1日劍湖山的優惠活動，包含門票499元並享有總值700元以上的超值享樂券；壽星優惠專案，2月當月壽星299元、當日壽星1元。配合35週年，只要是35歲 (1986年出生)的遊客，入園優惠價只要350元。張華紋提醒遊客，依據「秋冬COVID-19疫情防治專案」，請配合入園實聯制、佩戴口罩、入口處量測體溫等防疫規定。

▲劍湖山世界樂園今年春節充分展現「花現劍湖山」的新景象。（圖／記者蔡佩旻攝）



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