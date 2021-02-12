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史上最優哉　女信徒意外搶到鎮瀾宮頭香驚喊：真的嗎？

▲家住大甲的劉小姐，除夕當晚意外成為辛丑年頭香。（圖／讀者提供）

▲家住大甲的劉小姐，除夕當晚意外成為鎮瀾宮辛丑年頭香。（圖／讀者提供）

記者游瓊華／台中報導

台中大甲鎮瀾宮今年為防疫，廟方取消搶頭香活動以及發送小紅包，但維持11點子時開廟門迎新年活動，仍吸引大批信徒拜拜祈福。不同往年信徒為搶頭香搶破頭，子時11點一到一名家住大甲的劉小姐悠閒走到天公爐插下新年第一炷香，成為辛丑年頭香，對於自己成為頭香，劉小姐驚訝地說「真的嗎？我不知道耶！只是來拜拜而已！」

每年大甲鎮瀾宮除夕夜重頭戲就是搶頭香，11點子時一到廟門打開，眾人狂奔，搶頭香只為來年一整年的平安順利。每年為了搶頭香，許多甚至會提前到場研究路線圖，但受疫情影響，鎮瀾宮今年取消搶頭香以及發送小紅包活動，但歲末誦經祈福、子時開廟門照常舉行。今年搶到頭香的劉小姐得知自己是頭香，開心不已，直呼「真的嗎？我不知道！」也直言相當開心。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，搶頭香是鎮瀾宮10多年來的傳統，但受疫情影響，廟方配合政府施政今年取消，但這取消是一時的，希望疫情快快撲滅，讓各項廟務能順利進行，也祝福大家牛年行大運、牛轉乾坤。

▲家住大甲的劉小姐，除夕當晚意外成為辛丑年頭香。（圖／讀者提供）

▲得知自己是鎮瀾宮辛丑年頭香，劉小姐開心不已。（圖／讀者提供）

▲大甲鎮瀾宮。（圖／讀者提供）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤率廟方人員參拜。（圖／讀者提供）

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鎮瀾宮除夕搶頭香

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