雲林草嶺知名老店種出「巨無霸長年菜」　老闆娘現身啦！

▲長年菜這麼大顆要怎麼煮得完？雲林張媽媽分享處理方式，用「冷凍」可以存放達1個月。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

除夕夜團圓飯餐桌上最少不了的就是「長年菜」俗稱刈菜，雲林縣草嶺一名蘇媽媽種出超大巨無霸長年菜，被女兒拍照分享上網路後爆紅。有網友疑問，長年菜這麼大顆要怎麼煮得完？另外，一名張媽媽分享處理方式，用「冷凍」可以存放達1個月。

雲林縣草嶺《山珍小吃》專營山產熱炒，是當地知名老店，老闆娘蘇媽媽，不僅做得一手好菜，更用心種出巨無霸長年菜。蘇媽媽表示，栽種長年菜至收成約3個月左右，尺寸主要取決於品種和氣候和愛心，「要用心照顧，肥料和水要充足」，蘇媽媽說，菜園中所栽種的長年菜，其實主要用來招待店內用餐客人，隨手採收較小的長年菜，高度也達150公分、重達13台斤，是正常版的10倍呢。

▲雲林縣草嶺《山珍小吃》專營山產熱炒，是當地知名老店，老闆娘蘇媽媽，不僅做得一手好菜，更用心種出巨無霸長年菜。（圖／草嶺山珍小吃蘇媽媽提供）

另外一名張媽媽則表示，一鍋長年菜湯大約僅用到4至5葉片，剩下的一時半刻也吃不了，放著葉子會軟掉黃掉煮了不鮮脆，所以剩下的長年菜可以將葉子去掉後留菜梗，張媽媽說，葉子末梢部分其實比較苦，洗淨之後去掉葉子切成塊狀，以夾鏈包裝冷凍，下回烹煮時取出不用退冰，不僅拉長保存期，直接下鍋烹煮後，口感跟新鮮的一樣甘甜。

▲長年菜可以將葉子去掉後留菜梗，洗淨之後去掉葉子切成塊狀，以夾鏈包裝冷凍，下回烹煮時取出不用退冰，不僅拉長保存期，直接下鍋烹煮後，口感跟新鮮的一樣甘甜。（圖／記者蔡佩旻攝）



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