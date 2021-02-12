西螺福興宮五路進財　除夕夜狂發「1元美金紅包」8800份

▲除夕夜民眾吃完圍爐團圓飯後，攜家帶眷到福興宮等待大年初一凌晨零時，西螺福興宮開啟廟門，約3.5萬信眾湧入等待。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟已有304年歷史，除夕夜循古禮舉行開廟門，發美金紅包，伴隨開廟門將施放高空煙火秀為2020年新冠狀病毒疫情為所有民眾祈福，因應疫情今年所準備8800份一元美金紅包發送，首次在廟埕廣場發送，除夕夜雖微雨濕冷，仍澆不熄民眾祈福熱情，湧入數萬人潮祈福。

西螺福興宮每年在舉辦與太平媽一起守歲慶團圓活動，除夕夜至大年初一開廟門，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年已邁入第16年發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包；2021年辛丑年為牛年，以「財運犇騰」為主題設計，渾圓牛頭形狀的賀卡非常討喜。

▲西螺福興宮守歲慶團圓活動，除夕夜至大年初一開廟門，已成台灣歲時祭儀農曆春節廟宇盛事，今年一到廟埕發放，民眾分成五列依序排隊領取，「五路進財」好兆頭。（圖／記者蔡佩旻攝）

除夕夜民眾吃完圍爐團圓飯後，攜家帶眷到福興宮等待大年初一凌晨零時，西螺福興宮開啟廟門，約3.5萬信眾湧入等待，將廟前廣場及附近道路擠得水洩不通，人龍隊伍末端更排到800公尺外的大橋路，熱鬧鬧滾滾。

▲西螺福興宮在大年初一子時，施放五彩繽紛的高空煙火，迎接的一年牛年到來，為台灣祈福國泰民安、風調雨順。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大年初一子時一到，施放五彩繽紛的高空煙火，迎接的一年牛年到來，為台灣祈福國泰民安、風調雨順，準時開啟廟門，信眾湧進上香，向太平媽祖祈福新的一年順遂平安，西螺福興宮董監事開始發送牛年開運美金紅包，8800份一元美金紅包1小時內發贈完畢。

▲祈福燈籠區則從延平路與建興路口起至延平路與公正路口，燈籠海搭配老街景致，充滿濃郁的年節喜慶味道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮廟前搭配老街設置花燈年味濃厚，美輪美奐吸引香客駐足觀賞拍照，四周街道擴大佈置長達1公里的燈籠海，2萬多顆燈籠照亮西螺小鎮，打造西螺除夕不夜城。預計起展出到3月初，可供民眾新春出遊到廟參拜後，駐足停留拍照分享。

▲民眾領到美金紅包後，進入內殿過香爐，並點上屬於自己的「頭香」祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年除夕都會發放具紀念性限量版美金紅包，依據12生肖設計賀卡，今年延續前年所加碼的8800份，在子時開廟門後，於廟前廣場發放，以防疫為優先，也感謝民眾參與活動配合防疫配戴口罩。

▲西螺福興宮循古禮在除夕夜開廟門活動，已成中部地區廟宇盛事，連續16年來發放象徵一元復始、萬象更新的一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻攝）



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