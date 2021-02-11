侯友宜率市府團隊拍賀歲MV　10年來首次踏上市府頂樓停機坪

▲侯友宜再度率市府團隊拍賀歲MV，首登頂樓停機坪祝大家新年快樂「牛好日子」。（圖／新聞局提供）



記者羅婉庭／新北報導

農曆新年將至，新北市長侯友宜為了拍賀歲MV，10年來首次踏上市政府頂樓停機坪。繼去年以「一鏡到底」的方式大玩創意、獲得好評後，今年升格已滿10年，擴大製作音樂MV「新北市做大市」。歌詞及畫面皆含新北市各項新的重大市政建設、古蹟美景拍攝，展現新北升格後的進步與活力。

MV拍攝場景拉到新北市近年剛完成的新建設與再活化的新景點，像是五股新冪境綠地公園、三重熊猴森樂園、深澳鐵道自行車等等。MV最後由侯友宜率領市府團隊37位主管在市府大樓頂樓停機坪拍攝，首度踏上頂樓停機坪的侯友宜直呼新北市真的很美。



新聞局長蔣志薇表示，這次以流行音樂與舞蹈MV，結合新北市近年的重大新建設與具代表性的大型活動為場景，拉到三重、五股、烏來、瑞芳等新北各地現場取景。

蔣志薇表示，希望透過流行音樂MV，宣傳新北的新建設與活動，用富有創意、有趣的方式行銷市政，讓市民朋友瞭解這些年來新北的蛻變與創新進步，同時也看到市府團隊親和的一面。



蔣志薇也透露，侯友宜在看完試映版後表示，看得出來首長們平時忙於公務，鮮少有時間練習舞蹈。不過大家賣力參與拍攝，希望把新北市最美好的一面呈現給大家，就如同首長們為民服務、專注市政時的熱忱，未來也會全力以赴推動市政，讓新北市越來越好。