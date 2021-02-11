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朱立倫發紅包給吳宗憲女兒　侯友宜：納豆賺得錢比我多吧！

▲▼侯友宜、納豆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲侯友宜、納豆。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

新北市前市長朱立倫小年夜時，在臉書貼出準備送給外甥蔣豐蔚以及蔣的未婚妻、吳宗憲的女兒吳則含的紅包。至於新北市長侯友宜有沒有包紅包給外甥納豆，侯友宜11日笑答「他賺得比我多吧！」

侯友宜上午出席市政行程後，針對是否會包紅包給家中晚輩，包括納豆林郁智。侯友宜說，納豆應該錢賺得比他多，至於納豆會不會包給他？「我很想耶，但他會不會包，我就不知道了」，他說，親戚總是可以互相往來，感情深厚一點比什麼都重要，希望大家都能夠團聚在一起，過一個好年。

平時就行程滿檔的侯友宜，春節期間更是馬不停蹄，小年夜上午就前往林口國民運動中心視察防疫措施，傍晚慰勞警察同仁春節圍爐共餐。除夕一早又到聯合醫院慰勞醫護人員。他表示，醫護同仁非常辛苦，尤其在防疫期間，處於高風險環境中，守護最重要的防線，「這一年多來他們辛苦了！」

此外，昨天一名永和員警於執勤時突然倒地、無呼吸心跳，被送醫進行急救，侯友宜得知後立刻前往醫院探視。對此，侯友宜今早表示，該員警目前還在加護病房，昏迷指數3，希望全體市民為他集氣，希望能夠度過難關，及早康復、回到工作崗位，跟大家並肩作戰。

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