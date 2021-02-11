▲小年夜新北警堅守崗位，侯友宜現身共餐慰勉全場嗨爆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜10日傍晚在警察局長黃宗仁陪同下，特地到勤務大樓餐廳，關懷及慰勞保安大隊、交通大隊及婦幼隊3個單位員警，並與員警排隊取餐共進晚餐、幫員警夾菜的溫暖舉動，慰勉鼓勵春節期間仍然堅守崗位的員警同仁，員警同仁們看到侯市長現身，都大為驚喜。

春節期間總有一群人是沒辦法休假返家與家人團聚，像是全年終日無休的警察們，在民眾開心放假回家過年的同時，他們仍然堅守崗位，為了轄區治安交通而辛勞努力。

▲新北市長侯友宜與員警共進晚餐。

侯友宜表示，重要節日安全維護期間感謝員警的辛勞，全力投入以維護治安平穩、交通順暢，讓市民人人都能安心過好年，警察對於該做的事要全力以赴，市長會做大家的後盾，警察局黃宗仁局長上任後短短時間就查獲13把非法槍枝，積極掃蕩9個幫派組織，街頭鬥毆案件大幅下降，期勉員警能挺起腰桿，全力捍衛治安、交通及為民服務，讓新北市民都能安居樂業。

侯友宜說，警察勤務要人性化、落實化去執行，春節期間員警的勤務及休假一樣要維持正常，不要停止同仁的休假，讓員警也可以返家陪伴家人團聚；隨後市長致贈各單位象徵平平安安、大吉大利的蘋果和橘子，並給每位員警送上新春福袋，向大家祝福拜年，場面一片溫馨，在小年夜的晚上，為大家注入了暖暖的感動與活力。

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