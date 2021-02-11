▲新北運動中心春節不打烊，落實防疫措施13日起持續服務。（圖／新北市體育處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北防疫不鬆懈，各運動場館年節期間持續提供服務，市長侯友宜在過年前夕來到林口國民運動中心視察場館防疫措施，從大門採單一入口管制，入館一律佩戴口罩，進場實聯制登記，通過紅外線感熱儀體溫監測及手部清潔消毒，並進行容留人數控管，調降進入體適能中心與游泳池人數，市府把關運動場館防疫，給民眾安心運動的環境。

侯友宜表示，春節期間面對疫情不能掉以輕心，新北運動場館強化防疫作為，提供民眾安全安心的運動場域，除夕及大年初一休館2天，初二開始提供運動服務，提醒大家連續假期也要持續運動維持健康，新北16座運動中心與5處運動聚點，初二至初五每天上午8時至下午5時營業服務，期間也推出專屬的春節優惠，春節運動不打烊，希望大家可以健康過新年。

林口運動中心執行長陳建宏表示，為保持防疫安全距離，館內運動器材拉開使用間距，休息區座位、淋浴空間、游泳池SPA、烤箱等設備，也都規劃使用間隔距離，各教室以地貼方式標示，提醒學員室內1.5公尺的社交距離，所有器材及淋浴、廁所等公共空間，工作人員每2小時定期消毒1次，更備足消毒酒精提供民眾自行擦拭器材使用，所有防疫措施也落實在寒假冬令營隊，養成孩童防疫習慣，也讓家長安心。

體育處表示，各運動中心春節營業規劃多樣優惠，銅板價的服務，包括體適能中心50元，游泳池100元，還有專業教練帶領的多種單堂體驗課程200元起，另外還有場地租借優惠，此外，新莊運動中心推出牛轉乾坤扭蛋活動、淡水運動中心有牛年福氣福袋，鼓勵民眾在牛年一開始就能為健康衝刺，讓身體健康增加抵抗力，更多詳細優惠內容可搜尋「新北運動聚點」FB粉絲專頁，或洽各國民運動中心官網、粉絲團查詢。

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