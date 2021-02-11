▲關心春節返鄉交通疏運，侯友宜：防疫不可輕忽。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日到板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形；因應防疫，侯友宜未發送福袋，而透過車站廣播向民眾拜年，以避免人群集聚，增加感染風險；侯友宜提醒返鄉團圓市民，不論是搭乘高鐵、台鐵、客運、公車等大眾運輸交通工具，一定要全程戴好口罩並禁止飲食，還要記得勤洗手、量體溫，做好防疫過好年。

高鐵表示，自2月8日至2月17日春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務，並做好各項防疫措施，讓返鄉旅客安全地回家團圓。

台鐵春節預計加開總計263班次的列車，並祭出5項措施，包含加開樹林－花蓮復興號往返列車共28列次，2月9日和2月15日東部紅眼7折班車各1列次，節前和節後加開8班次東線的實名制列車和10列次的返鄉返工專車，花東地區也提供大專生7折的優惠票價，全力疏運民眾返鄉團圓過年。

交通局長鍾鳴時指出，2月10日至14日每日0時至12時， 國5石碇、坪林南下入口匝道進行封閉，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，新北市交通局超前部署，已經在新北市的CMS配合發布訊息。

鍾鳴時表示，建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，轄區分局並將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控路況，也建議民眾出門前利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。

交通局表示，捷運環狀線2021年正式通車後，首次加入春節疏運行列；環狀線通車初期雖受疫情影響運量，但自2020年8月份，月運量已提升至124.7萬人次，平均單日運量達4萬人以上，9月11日再創新高，達到4.7萬人次搭乘，且平均系統可用度達99.97%、準點率99.7%；因應春節大眾運輸，民眾可多利用捷運環狀線出遊走春和拜年，避開塞車。

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