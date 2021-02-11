　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關心春節返鄉交通疏運　侯友宜：防疫不可輕忽

▲視察關心春節返鄉交通疏運　侯友宜：防疫不可輕忽。（圖／新北市交通局提供）

▲關心春節返鄉交通疏運，侯友宜：防疫不可輕忽。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日到板橋車站視察春節返鄉交通疏運情形；因應防疫，侯友宜未發送福袋，而透過車站廣播向民眾拜年，以避免人群集聚，增加感染風險；侯友宜提醒返鄉團圓市民，不論是搭乘高鐵、台鐵、客運、公車等大眾運輸交通工具，一定要全程戴好口罩並禁止飲食，還要記得勤洗手、量體溫，做好防疫過好年。

高鐵表示，自2月8日至2月17日春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務，並做好各項防疫措施，讓返鄉旅客安全地回家團圓。

台鐵春節預計加開總計263班次的列車，並祭出5項措施，包含加開樹林－花蓮復興號往返列車共28列次，2月9日和2月15日東部紅眼7折班車各1列次，節前和節後加開8班次東線的實名制列車和10列次的返鄉返工專車，花東地區也提供大專生7折的優惠票價，全力疏運民眾返鄉團圓過年。

交通局長鍾鳴時指出，2月10日至14日每日0時至12時， 國5石碇、坪林南下入口匝道進行封閉，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口，新北市交通局超前部署，已經在新北市的CMS配合發布訊息。

鍾鳴時表示，建議開車民眾改走106乙線和台9線北宜公路，轄區分局並將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控路況，也建議民眾出門前利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。

交通局表示，捷運環狀線2021年正式通車後，首次加入春節疏運行列；環狀線通車初期雖受疫情影響運量，但自2020年8月份，月運量已提升至124.7萬人次，平均單日運量達4萬人以上，9月11日再創新高，達到4.7萬人次搭乘，且平均系統可用度達99.97%、準點率99.7%；因應春節大眾運輸，民眾可多利用捷運環狀線出遊走春和拜年，避開塞車。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節金瓜石、九份恐湧人潮　瑞芳警實施三階段交通管制

春節出遊賞野柳女王頭、龜吼吃海鮮　金山警實施車流總量管制

關心春節返鄉交通疏運　侯友宜：防疫不可輕忽

新北運動中心春節不打烊　落實防疫措施13日起持續服務

小年夜新北警堅守崗位　侯友宜現身共餐慰勉全場嗨爆

石碇五路財神廟香火鼎盛　田媽媽「元寶餃大餐」財運滾滾

2021野柳神明淨港取消「百人跳水」　遶境改車巡防疫求好運

春節過年遠離人潮　新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴

連神明都看不下去！春節第一天就開賭　台南警破獲職業賭場

熱心海產董事長捐高級午仔馬到霧台　感動部落長輩、弱勢家庭　

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

牛一下！侯友宜扭腰大跳洗腦曲 推「新北市做大市」新春MV賀歲片

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

底迪吃雞蛋糕...雪橇犬眼神施壓　還偷抓害小主人爆哭：牠抓偶QQ

春節金瓜石、九份恐湧人潮　瑞芳警實施三階段交通管制

春節出遊賞野柳女王頭、龜吼吃海鮮　金山警實施車流總量管制

關心春節返鄉交通疏運　侯友宜：防疫不可輕忽

新北運動中心春節不打烊　落實防疫措施13日起持續服務

小年夜新北警堅守崗位　侯友宜現身共餐慰勉全場嗨爆

石碇五路財神廟香火鼎盛　田媽媽「元寶餃大餐」財運滾滾

2021野柳神明淨港取消「百人跳水」　遶境改車巡防疫求好運

春節過年遠離人潮　新北八里「挖子尾自然保留區」生態饗宴

連神明都看不下去！春節第一天就開賭　台南警破獲職業賭場

熱心海產董事長捐高級午仔馬到霧台　感動部落長輩、弱勢家庭　

老師偷2本小說塞包包　圍巾遮不住露餡…店長早就盯上她

夜市套到「巨無霸大熊娃娃」當街上肩扛回家！　網暴動求地點

沈玉琳雙關語添「笑」果　Melody尷尬差點招架不住

首爾百貨公司崩塌！他回憶「老闆怒吼」救一命...不幸還是發生了

春節金瓜石、九份恐湧人潮　瑞芳警實施三階段交通管制

春節出遊賞野柳女王頭、龜吼吃海鮮　金山警實施車流總量管制

幸運兒都你？台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比照曝真相

想買的年貨「AI人工智慧」找給你　消費意圖預測技術越來越高明！

一條繩子牽起宜蘭老爹「養牛回憶」　除夕夜救下牛販「賣剩的」

專訪／派翠克看到「聯名」就砸錢　騙自己「工作需要」破10萬也能秒入手

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

廟旁開賭　安南警破獲職業賭場

野柳神明淨港取消「百人跳水」　遶境改車巡

送愛小尖兵過年期間免費外送餐點給醫護

黃偉哲市長捧弱勢團體年菜展溫馨

安南警推出10秒系列重要節日宣導短片

彰化火雲掌伯現身！榕樹下煎餅1片5元CP值完勝

狗狗走失也懂得報案？

嘉義車站前汽機車及行人違規全都拍

新北石碇五路財神廟　田媽媽元寶餃大餐

新北春節路邊停車位調整收費時段

海產董事長捐高級午仔馬到霧台

4700元丟回收箱　東警合力找回

新北警堅守崗位　侯友宜現身全場嗨爆

八里挖子尾自然保留區生態饗宴

更多熱門

相關新聞

春節九份恐湧人潮　瑞芳警實施交通管制

春節九份恐湧人潮　瑞芳警實施交通管制

春節連續假期，新北市政府瑞芳警分局預估金瓜石、九份地區有大量遊客湧入，將透過三階段管制措施，利用景點停車場容納量來衡量景點內的遊客總量。若中央流行疫情指揮中心因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施，請遊客遵守警方指引。

春節金山警實施「車流總量管制」

春節金山警實施「車流總量管制」

新北運動中心春節不打烊　13日起持續服務

新北運動中心春節不打烊　13日起持續服務

新北警堅守崗位　侯友宜現身全場嗨爆

新北警堅守崗位　侯友宜現身全場嗨爆

新北石碇五路財神廟　田媽媽元寶餃大餐

新北石碇五路財神廟　田媽媽元寶餃大餐

關鍵字：

新北板橋車站視察侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

20歲考上公務員接受劉在錫訪問！

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

中獎率破7成！刮刮樂達人分享「3秘訣」

更多

最夯影音

更多
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面