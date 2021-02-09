春節期間新竹縣遊樂園優惠　靜態裝置藝術活動一次看



▲新竹縣府統整出轄內遊樂區優惠，提供民眾春節出遊選擇。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

農曆過年即將到來，今年受疫情影響新竹縣政府取消農曆年節各大大型活動，並針對各觀光景點、商圈、樂園實施遊客總量管制措施，以下也彙整新竹縣遊樂園優惠、靜態裝置藝術、大眾運輸優惠等資訊，提供鄉親輕鬆掌握春節旅遊資訊。

位在關西鎮的六福村主題遊樂園2/10起至2/16日推出春節限定優惠，原價999元成人票享499元半價優惠，並可憑票攜帶一名12歲以下兒童免費入場。另外，2/1至3/1期間憑大眾運輸票根，票價只要599元。

▲新瓦屋。



小叮噹科學主題樂園從2月12至2月16日優惠方案推出全票原價500元優惠380元，兒童票優惠350元，未滿三歲孩童免費入園，且優惠活動期間憑任一大眾運輸之乘車購票證明，可購一張優惠價門票350元。

有「愛情車站」浪漫美名的橫山鄉合興車站，也推出70週年系列活動，車站內新設「愛情12時刻」裝置藝術，有高度3公尺鐵雕藝術時鐘、書寫著各國我愛你文字的愛心雕塑等，極度吸睛，歡迎民眾快來打卡。活動也與在地20多家旅宿飯店業者合作，入住指定飯店即贈送全台首創鐵路實境解謎「內灣線鐵道解謎」套組，享受內灣線一日遊實境解謎闖關，限量1,000份送完為止，詳情請上網站查詢，合作飯店請參考附件。

▲小叮噹科學主題遊樂園。

新竹縣文化局在新瓦屋舉辦《2021福客慶豐年 年獸來了!》靜態夜光裝置藝術，結合新瓦屋園區店家與建築特色，設計出5隻年獸藏身在新瓦屋各處，活動預計年節期間至3月，親子快來打卡，揪出搗蛋鬼年獸，詳情活動最新資料請上竹縣go藝思。

在交通運輸方面，從2/13至2/16也推出4條「春節免費公車」，0元就能前往新埔九芎湖、關西老街與六福村、小熊博物館，以及橫山內灣老街等景點。此外，縣府也首度推出「新竹縣公車轉乘優惠」，涵蓋縣內72條指定路線公車，市區公車13條、幸福巴士12條及公路客運47條，只要使用「悠遊卡、一卡通」，在4小時內轉乘不同公車指定路線即享有優惠，詳細請參考。

縣長楊文科也提醒民眾，出遊配合防疫措施，身體不適者避免外出、配戴口罩、量體溫、大眾運輸上禁止飲食、勤洗手、保持社交安全距離，平安度過春節假期！

▲內灣鐵道解迷套組。

▲有愛情車站之稱的合興車站。

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