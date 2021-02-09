8大網購過年服務、折扣不打烊　照常出貨24h快速送到家

▲東森購物精選不打烊商品，過年期間下單，24小時送貨到家。（圖／翻攝自東森購物網站）

記者洪菱鞠／台北報導

過年服務不打烊，搶攻春節連假宅商機，網購業者照常營運出貨，並推出年節活動專區祭出折扣優惠，臨時要採購伴手禮、防疫用品或Switch、PS5等3C娛樂，隨時能滿足需求之外，多家平台更喊出24小時到貨，讓消費者快速收到商品。

迎接金牛年，東森購物春節期間正常出貨，並強調折扣不打烊，單筆消費滿額且登記，除了送688折價券+東森幣，還可抽MK托特包/25吋行李箱、8,888東森幣，此外，「東森玩很大★樂透過新年」活動火熱展開中，只要有50枚東森幣即可投注，2/10起一連12天，天天抽出100萬提貨券兌獎，最高有機會獲得1,200萬，開獎實際號碼及時間比照台彩大樂透進行。站上也精選Switch、iPhone 12、醫療口罩等3C、日用以及美妝、保健等眾多不打烊商品，下單後，24小時內快速送貨到家。

▲下載東森購物App註冊並登入成為會員，就能投注參與東森幣樂透活動。（圖／記者徐文彬攝）

蝦皮購物2/10～2/17攜手眾多知名國際品牌、蝦皮超市及蝦皮電子如OPPO、飛利浦、盛香珍、海尼根、愛買、康是美等，從3C電子到民生用品共破千家品牌、破萬件商品下殺35折起，再祭天天狂撒折扣券、99元免運券天天送、2/17再加碼兩張指定店家運費券、消費滿額登記抽iPhone 11等多項優惠，新春期間照常出貨。

PChome 24h購物今年持續推出「春節24h不打烊」服務，全站提供超過500萬種商品，2/11～2/16期間照常出貨，包括年節伴手禮、年貨零食、桌遊玩具等皆提供一站式購足服務。瞄準年節最後一波採購商機，即日起至2/18熱鬧登場「好家在有你 牛轉好運氣」強檔活動下殺18折起。

▲momo購物網春節出貨公告。（圖／翻攝自momo）

momo購物網「過年不打烊」活動於2/10～2/17展開，加碼推出「天天簽到抽天后宮招財平安符」、「集點加購抽88元發財金」、「消費滿額抽agnes b.年曆筆記本」等好康之外，凡商品頁面標示「速 春節不打烊」，照常出貨配送。

Yahoo奇摩超級商城「選物頻道」首推「新年走春」選物專輯，嚴選超效妝容、防疫用品5折起，2/17前再「福牛爆喜」活動，集結開運服飾、保健、涮嘴零食、過年娛樂、居家招財等商品，天天搶爆殺品88元起、折價券現領現折、聯手八大銀行最高送3,000刷卡金，3/1前消費不限金額加碼再抽輝葉按摩槍。

Yahoo奇摩購物中心網羅伴手禮、美味零食、居家娛樂等商品，2/8～2/16推出「金牛迎春過年不打烊」活動，主打24h快速到貨、滿萬送千元購物金，以及發財金天天發、刷Yahoo聯名卡筆筆最高7%回饋無上限、消費滿2,500元送268購物金、加碼滿額送膳魔師保鮮盒等好康。

▲Yahoo奇摩購物中心2/8～2/16推出「金牛迎春過年不打烊」活動。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

遠傳friDay購物迎新春，活動專區全場3折起，並祭出滿額抽黃金元寶、天天登入抽紅包最高888、APP整點限搶168元商品、刷卡最高回饋23.5%，2/11～2/16每天再推一台PS5，上午10:00準時開放搶購。另特別開放「過年不打烊」專區，2/8 12:00～2/13在急速24小時到貨專區下單購買iPhone 12系列手機、小米相關商品等，將於2/14依序安排出貨。

樂天市場即日起至2/16推出「過年不打烊」優惠活動，站上提供超過千款年貨商品，涵蓋開運美食、新年穿搭、除舊布新家電、彩妝保健等類別，購買指定商品最高享40%點數回饋，春節期間也照常出貨。另有加碼免運優惠，指定店家消費滿499元可折抵60元運費，更集結通路品牌大店愛買線上購物、宜得利家居、亞尼克菓子工房、屈臣氏Watsons、比漾廣場、樂天Kobo電子書閱讀器祭出消費滿千再打9折活動，最高可折300元。