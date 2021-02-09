疫情回不了家！百名境外生留校過年　暨大辦圍爐吃火鍋、發紅包

▲暨大境外生過年。（圖／暨南國際大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

受國際疫情嚴峻影響，教育部宣導在台僑生寒假期間儘可能留在台灣暫不返回僑居地。暨南國際大學指出，今年留校過年的境外生人數創歷年新高，校方特別為此在校園內圍爐過年，熱熱的火鍋，師長的關心，和同學們一起圍爐，讓境外生覺得新鮮有趣，拿到校長送的應景「紅包」，直呼好像中獎一樣，開心收到「新年好采頭」。

暨大校長武東星表示，暨大有568名境外學生，以馬來西亞籍最多，因為疫情，過年期間大多留在台灣，有些境外生會去親友家過年，為了讓留在學校過年的境外生，可以體驗台灣年節的熱鬧氛圍，因此在學生活動中心演藝廳外的晚點廣場，安排「幸福火鍋圍爐」活動，共有來自馬來西亞、香港、印尼、越南、泰國、緬甸及印度等地的境外學生約140人參加，創歷年最多參加人數。

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馬來西亞籍大三學生莫曉蕙表示，因為疫情關係，不能回家過年，是第一次在台灣過年，剛開始知道不能回家團圓很難過，後來發現有很多同學朋友都留在學校過年，自己並不孤單，就覺得留在學校過年是不一樣的新鮮體驗。她也提及馬來西亞過年時，所有親戚都會從外地回來，大家一起圍爐吃火鍋和聊天，學校安排境外生一起圍爐吃火鍋，不讓境外生感覺孤單，又有家鄉過年的味道，覺得在學校過年很開心。

同樣來自馬來西亞的大二學生，現任僑聯會會長劉宇烜表示，大部分境外生都希望可以回自己國家過年，但因為疫情關係，回母國需要居家隔離，相關費用是一筆不小負擔，且留在台灣相對安全，因此很多人選擇留在學校過年，雖然無法回家跟家人一起過年，但透過學校安排圍爐活動，讓境外生即使不在自己國家過年，也可以有團聚的感覺。

馬來西亞大三境外生張子韻亦表示，今年雖在異鄉過年，難免思念家人，不過也是個難得機會，可以體驗台灣的新年氣氛和風俗習慣，而馬來西亞過年會吃團圓飯、到親戚家拜年、放鞭炮，很幸運在異鄉過年，學校很照顧境外生，讓大家一起過年，減少對家的思念。

國際長張眾卓說明，因應疫情而採取高規格防疫措施，圍爐活動採實名制報名及報到，且選擇在戶外通風良好的場地舉辦，相關食材準備、場地安排及器材洽借，均由僑生社團籌劃負責，除了火鍋圍爐外，也安排趣味有獎徵答等活動同歡。

暨大說明，今年因全球疫情持續升溫，許多同學為了不影響學業及經濟的考量，選擇留台過年，校方為讓同學度過一個有意義的寒假，特別籌劃多項活動，除圍爐外，並安排兩個梯次的企業參訪，計有70位同學報名參加，在寒假期間有更多選擇與收穫，並可藉此對未來畢業後的留台提前做好準備。