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社會 社會焦點 保障人權

探視癌夫恍神騎上國道遭撞死　留4女兒...老大讀高中最小幼兒園

記者陳凱力／新竹報導

國道1號湖口段4日晚間發生一起離奇死亡車禍，一名女姓騎士誤闖國道，疑似擦撞後倒地，女騎士疑似慌亂間爬起，竟走向對向北上車道，遭到閃避不及的客運撞飛，女騎士倒臥國到中線車道上，身體嚴重扭曲變形、大量臟器外露，當場慘死。

▲探視癌夫…女騎士恍神上國道被撞死　4未成年女兒傷心辦後事。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女騎士先在南向車道發生擦撞，倒地後爬起又攀越護欄到北向車道才被撞死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

4日晚間6時許，女騎士使用導航前往醫院探視丈夫，卻疑因精神恍惚未注意到導航指向國道，直到誤上國道後才發現，接著就發生一連串意外。女騎士身亡後，4名未成年的女兒在親人的陪同下緊急幫女騎士處理後事。

據友人表示，女騎士為46歲王姓女子，與砂石車司機丈夫育有4女，日前丈夫被診斷出口腔癌住進加護病房醫治，王女遭逢重大打擊，家庭醫院兩邊跑，精神耗損嚴重。友人也提到，王女在湖口住了20多年，不可能發生騎錯路，可能因為丈夫罹癌，對她打擊很大，才會恍神誤闖國道發生不幸。

▲快訊／國1湖口交流道2車擦撞　駕駛下車看慘遭撞飛…躺中線亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲王女被閃避不及的客運撞飛，身體嚴重扭曲、臟器外露，當場慘死。

由於王女驟逝、丈夫罹癌住院，4名未成年子女的生活令人憂慮，新竹縣社會處接獲資訊後也主動派社工前往了解。社會處長李國祿表示，經社工查訪回報，李女與丈夫4名子女為2名高中、1名國中與1名幼兒園，均為未成年，李女士逝世後，夫家已有4名手足與父母親出面處理後事，祖父母與叔伯們也都表示可接手照顧4個孩子，社會處已於5日先提供緊急救助資源給喪家，同時也會安排評估子女們接受悲傷輔導資源，本案後續後續仍會繼續追蹤，視情況予以協助。

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