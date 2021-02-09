「400萬現金分兩包」送岳父母　網見真相翻白眼：老婆真可憐

▲給公婆或岳父母紅包，行情落在6000至1萬元。（圖／記者林懿捷攝）



網搜小組／劉維榛報導

本週就是過年，大家想好紅包包多少了嗎？一名人夫豪氣直呼，今年準備「400萬大紅包」要獻給國外的岳父岳母，正當大家擦亮眼睛往下看時，真相超傻眼，幣別1：850，氣得大家狂酸「當你老婆真可憐」、「塞牙縫炒熱度欠酸吧」！

一名男網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》透露，結婚15年來，每到過年都會包紅包給遠在越南的岳父母，每一人200萬元，金額看似十分大方，結果真相神展開。

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原PO接著在文末曝哏，「今天旅行社報匯率1：850，真不好意思！」原來幣別並非新台幣，而是越南盾，按照今（9）日即時匯率，換算約新台幣大約2450元，讓人看得會心一笑。

文章曝光後，大批網友紛紛調侃，「200萬越幣=2500台幣，湊千萬應該更好看」、「果然是董字輩的都百萬來百萬去的，可惜是在越南」、「差點叫乾爹」、「不到3000...當你老婆真可憐」、「包多少其次，但PO就是想嘴你」。

▲內行人解釋，在當地吃好料，一餐就要噴20萬越盾！（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）



不過有網友直呼，幾年前家人去越南，帶了200萬就可當大爺，「以越南消費水平來說，200萬很多了」、「 去胡志明市區吃頓比較高檔餐廳的飯，就200至300萬越盾了！」結果底下釣出當地人打槍，「那是以前了，以現在在胡志明市的物價 ，去一趟超市買個日用品就沒了！」

▼2021紅包行情表！（圖／ETtoday新聞雲製作）

