感謝！有你真好！　黃偉哲致贈春節慰問金予14間採檢與隔離醫院

▲台南市長黃偉哲代表市府，在台南市立醫院致贈春節慰問金，發送14家收治與採檢醫院，每家2萬元共28萬元，感謝全體醫護人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全球COVID-19疫情於1月中旬趨緩，但仍然嚴峻，台灣去年一月初新冠肺炎疫情爆發後，幸醫療人員、第一線防疫人員努力防範院內感染，守住社區防線，前線人員工作量大增，甚至過年仍須堅守崗位，台南市長黃偉哲9日在台南市立醫院致贈春節慰問金，發送14家收治與採檢醫院，每家2萬元元，感謝全體醫護人員。

市長黃偉哲表示，國際上新冠肺炎疫情依舊嚴峻，確診個案數已破1億大關，本土疫情也一度緊繃，造成國人人心惶惶。現在正是防疫關鍵期，要守住這場防疫戰，最需要的是全國人民的團結，並以實際行動與作為認真執行防疫工作，感謝全市醫療人員、第一線防疫人員認真執行防疫工作，感謝！有你真好！



市長黃偉哲說，是來慰勞，不是慰問的，有醫護人員在，大家在防疫期間才能高枕無憂，致送的金額不多，但心意無限。





醫護人員過年仍須堅守崗位，市府致贈14家收治與採檢醫院春節慰問金，每家2萬元共28萬元整，市長黃偉哲代表台南市民感謝醫院在這波疫情盡一份心力，一起抗疫守護家園、守護台灣，黃偉哲再次提醒市民，國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康，請市民務必配合政府各項防疫措施。





台南市衛生局長許以霖，提醒民眾落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，進入醫院時，請配合醫院相關感染管制規範，請攜帶健保卡進行實名聯制、配戴口罩、量體溫、減少陪看病人員，建議依據預約報到時間到院就診，並遵守院內動線規劃指示移動；疫情期間請市民關注台南市各項防疫措施，如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥打衛生局防疫專線06-2880180詢問。

經典不敗、滋潤不膩

