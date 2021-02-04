快訊／趙少康宣示：如果我當選總統　會把52台還給中天

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人、中廣公司董事長趙少康重回國民黨，民進黨秘書長林錫耀昨指動機值得留意，對此，趙少康抨擊，這就證實了法院是民進黨開的，加上蔡英文任命表姐夫當最高行政法院院長，已經無法無天，他接著再提到NCC不予中天換照一事，「我鄭重宣示，將來如果我競選總統，如果我當選，我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」

▲趙少康受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對趙少康重返國民黨，林錫耀3日於中常會黨務報告時，提出近期有關中廣的2司法案件進度，趙少康在農曆年後的2月22日將出庭，他並未多做分析，但提醒黨內目前要保持關注，中廣司法案件要一併注意。

對此，趙少康4日受訪時回應，他跟林錫耀是老朋友，「現在這樣講真的不好，難道是要司法追殺嗎？是要給檢察官法官施壓嗎？以前人家說法院是國民黨開的，現在大家說是民進黨開的，這就證實了這個說法。」

趙少康表示，林錫耀所說的2月22日，他是以證人身份到地方法院出庭，至於另一案則是黨產會將中廣認定為附隨組織，中廣控告黨產會，目前正在打行政訴訟，已經進入司法程序，那就尊重司法，林錫耀說他回黨的時間點很奇怪，「那什麼時候不奇怪？」

趙少康接著痛批，總統蔡英文將手伸進司法系統，任命表姐夫當最高行政法院院長， 「加上林錫耀這樣講，我覺得實在是好像已經無法無天，至司法於無物，可以這樣搞嗎？」

趙少康抨擊，司法有一個界限，媒體監督行政部門也有個界線，可以這麼蠻橫得把中天52台幹掉，放華視進來嗎？NCC稱沒有商業利益，黨政軍退出三台，黨現在在控制政府，「黨政軍退出三台是假的。」

他強調，馬英九時代年代綜合台被NCC收回去，他當時碰到馬英九就說「這個賬算你的」，NCC是獨立機關，委員都是獨立的，但「提名權才是主控權」，以前新聞局管的時候至少還知道誰做決策，現在委員是誰都不知道，可以不必負責，「我鄭重宣示，將來如果我競選總統，如果我當選，我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」

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