趙少康爆江啟臣繼續選黨主席：他第二次吃飯就說要聘我當中評委

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康重回國民黨，外界解讀劍指參選黨主席，黨主席江啟臣將於年後聘趙任中評委，引發「韓趙結盟」逼宮江的揣測。對此，趙少康透露江啟臣允諾聘他為中評委的過程，中間還曾一度改口，接著自爆「江主席有說他到現在沒有放棄，他會繼續選黨主席，我說我有資格以後，我再考慮要不要選黨主席。」

▲趙少康受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康4日受訪時表示，他與江啟臣會面過好幾次，也曾和韓冰、許淑華、柯智恩、李彥秀、鄭照新等人會面。面對媒體持續追問會面細節，趙少康先說「啟臣兄不能怪我了，我是被迫的，我不能騙人，真的是別人說我逼宮、引起內鬥，我真的沒有。」

趙少康接著表示，江啟臣在第二次跟他吃飯時告訴他「我們立刻啟動你回復黨籍程序」、「我要聘你為中評委，少康兄，我能在黨主席任內聘你為中評委是我莫大光榮，對國民黨的團結有很大意義」，鄭照新當聯絡人，並傳入黨申請書給趙少康。

趙少康表示，他與江啟臣會面是在回黨的消息曝光之前，江啟臣允諾聘他中評委後過了幾天，便又告訴他說他的壓力很大，暫時不能給他中評委位置。

但是，趙少康認為，已經講好要遞，所以還是申請回黨，「當時沒有人談到一年條款，只說當主席要有中評委或中央委員」，他也爆料，「江主席有說他到現在沒有放棄，他會繼續選黨主席，我說我有資格以後，我再考慮要不要選黨主席。」

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