蓋亞那「不承認台灣獨立」　國民黨：路透社提醒民進黨別高興過頭

記者徐政璿／台北報導

外交部今（4日）發出新聞稿表示，與蓋亞那（Cooperative Republic of Guyana）外交部達成共識在當地設立「台灣辦公室」，1月15日展開初期運作。針對綠營宣稱這又是一項外交突破，國民黨政策專員呂謦煒表示，從路透社（Reuters）訪問蓋亞那的外交部長Hugh Todd的內容可以發現不一樣的觀點，同時提醒了民進黨別高興過頭。

▲蓋亞那的外交部長向路透社表示，台灣設置的只是「經貿辦公室」，是為了讓台灣和蓋亞那之間的私人組織開創空間，且蓋亞那並未承認台灣是獨立的國家。（圖／翻攝自Facebook／呂謦煒）

呂謦煒指出，蓋亞那的外交部長Hugh Todd向路透社表示 ，設置台灣「經貿辦公室」（trade and investment office），是為了讓台灣和蓋亞那之間的私人組織開創空間（create space），甚至強調「蓋亞那並未承認台灣是獨立的國家，蓋亞那沒有要與台北建立外交關係。」（Guyana is not recognising Taiwan as an independent state. Guyana is not establishing diplomatic relations with Taipei）

呂謦煒解析，這次在蓋亞那設立「台灣辦公室」，看起來本質上跟我國110個駐外機構（特別是在非邦交國的駐外機構）的性質類似，只是這次用的名字與往常慣用的「台北經濟文化代表處」不同，用了「台灣辦公室」的名稱。

呂謦煒表示，對方的外交部長挑明了講說並不認為「台灣」是一個國家，所以其實也不必過於喜悅，畢竟，如果要真正對等尊嚴，其實我國應該否認「蓋亞那」是一個國家，那才真正對等尊嚴。

呂謦煒說，當然，中華民國的外交如果能夠更走出去，台灣的名號如果能夠在世界上更多國家被人看到，這當然是一件值得高興的事，不過也不要因此就高興過了頭，忽略了對方國家對這個「台灣辦公室」的定位，以及對「中華民國」或「台灣」的立場。