罷捷拿「港版國安法」為由　林飛帆批國民黨：報復適可而止

▲高雄市議員黃捷。（資料照／記者洪靖宜攝）



記者黃巈禾／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案6日舉行，根據罷免方所提理由書中，稱黃捷違反《國安法》第21條，然台灣《國安法》全文僅10條，大陸推出的港版《國安法》才有與罷捷方所提法條相似內容。對此，民進黨副秘書長林飛帆批評，黃捷若被罷免成功，就是《港版國安法》第一個成功DQ的民選議員，不是在香港，而是在台灣。

林飛帆4日在臉書表示，《港版國安法》是港府拿來恫嚇鎮壓香港民主派的武器，1個月前，港府才用違反國安法為由，對「35+民主派初選」的民主派人士進行史無前例的「大逮捕」，被香港朋友比喻為港版美麗島事件。

林飛帆指出，事實上，香港的立法會議員和區議員被大規模DQ（取消資格），但港府尚未使用《港版國安法》作為DQ民主派議員的理由，而是用其他的罪名，也就是說，如果黃捷被成功罷免，就會是第一位成功被用部香港法律為理由取消議席的民選代表，不是在香港，而是在台灣。

林飛帆提到，過去兩年，香港人從「反送中」到「反國安法」，許多人被抓、被關、被消失、被迫流亡，直到此刻都還在面對威權鎮壓的陰影，國民黨操作的報復性罷免，以《港版國安法》作為理由，這不僅不能被接受，也絕對應該被徹底制止。

林飛帆強調，台灣作為成熟的民主國家，相信大多數人台灣人民都很珍惜現有的民主體制，也希望這樣報復性的政治鬧劇適可而止，台灣民主得來不易也走得相當艱辛，希望鳳山朋友6日一起出來投下不同意罷免，終止這場報復性罷免的鬧劇。