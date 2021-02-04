沈富雄預言：趙少康若參選2024總統　宣誓就職就是他

▲趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康重返國民黨，並有意參選黨主席。對此，民進黨前立委沈富雄4日斷言，趙少康若參選2024年總統大選，宣誓就職的總統會是趙少康。

沈富雄在廣播節目《POP撞新聞》表示，國民黨主席選舉焦點目前在江啟臣，江啟臣的表現不亞於民進黨前主席卓榮泰，卓榮泰只是來撐一個面，後面還有總統蔡英文，江啟臣困境比江啟臣大，但不知不覺已過千重山，江啟臣決定聘趙少康為中評委是好招，表示不把趙少康看成選黨主席的對手，這樣的解讀還不夠深刻，「我認為江啟臣不選了」，歸功江啟臣大度也不見得，不得不這樣做，不做會被罵，就算卡趙成功，連任黨主席，日子也不好過。

沈富雄指出，除了趙少康，江啟臣也聘其他人當中評委，包括張亞中，「張亞中，我不排除，當老趙競選黨主席的時候，唯一的其他候選人就是張亞中，我覺得朱立倫跟江啟臣恐怕都不選了，將來就是趙少康跟張亞中」，張亞中選黨主席的目的是基於理念，是標準深藍、百分之一百中華民國派，不管理念多被邊緣，一有機會有宣揚，口才學問都不錯，參選目的就是讓大家知道還是有他們這些人存在，而朱立倫則還在想，認為對自己是負面挑戰時，通常朱立倫都會選擇全身而退，不願硬碰，而韓國瑜這次也不會參選黨主席。

沈富雄認為，趙少康參選2024勝出機會60%，沒有人被趙少康更高，民進黨推出賴清德或鄭文燦勝率只有50%，他相信趙少康領先，趙少康沒包袱，民進黨任何一個人都有包袱，要趕上趙少康不容易。