雲端最前線／今天不談政治 來關心毛孩如何過好年

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農曆過年如何讓毛孩也吃得健康又澎湃，開心迎新年？而帶著毛孩走春，總要精心打扮，讓牠們整潔又討喜！究竟幫毛孩美容，有哪些事項必須特別注意？新手爸媽帶毛孩，又有哪些重要觀念需建立？《東森寵物雲》專業團隊一同來解答！《雲端最前線》4日邀請森寵動物醫院竹北分院院長羅以婷、東森寵物雲美容長劉淑蕙、東森寵物雲新莊店長李昇旭以及東森保代業務行銷部經理鄧皓仁與主持人楊文嘉深度探討。

▲農曆春節如何讓毛孩開心迎新年？（圖／pixabay）

年假期間想帶著毛孩出遊走春，如今寵物推車、寵物包、提籃、運輸籠、牽繩百百種，如何挑選才能找到最適合自家寶貝的產品呢？特別是大眾運輸工具對寵物推車有相關規範，出遊前先做足功課，才能帶著毛孩玩得順利又開心！此外，現今市面上毛孩衣服樣式超多，如何選擇才能讓家中寶貝穿得舒適又溫暖？

在現代家庭中，毛孩已被視為家人，但毛孩沒有健保，一遇上生病、住院，往往要花上大筆醫療費用，也成為一項負擔；因此，近年業者紛紛推出「寵物保險」，吸引許多毛爸毛媽的關注。究竟寵物險內包含哪些內容？若要投保寵物險，又有哪些眉角必須注意？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。