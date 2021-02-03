影／曝「罷捷」現況！　林昶佐籲挺捷者：要出來投票

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高雄市無黨籍議員黃捷罷免案將在6日投票，面對罷捷團體強力宣傳，黃捷也把握選前每分每秒「正面迎戰」，引發關注。無黨籍立委林昶佐3日則在ETtoday《雲端最前線》節目中透露，目前了解「（投票）其實還是很ㄍㄧㄥ」，罷捷方的投票率很高，但挺黃捷這邊會出來投票的，還有一段距離，呼籲「支持黃捷就不出來投票，這絕對不對。支持黃捷就是要出來投不同意罷免！」

林昶佐指出，罷免是人民的權利，但必須回歸到這位議員到底問政專不專業，也要看看這些罷免團體提出的資料，包含塗口紅、翻白眼，或是支持香港人民等，「這個大家就可以來討論，這些是罷免的理由嗎？」

林昶佐進一步說，罷免團體因為理由不夠充分，就開始邊罷免邊找理由，「這當然不正當」，代表一開始就沒想清楚為什麼要罷免，「你就是不爽嘛！（前高雄市長）韓國瑜被看破手腳，不是因為黃捷翻白眼，就是因為韓國瑜（質詢）回答不出來！」

林昶佐也透露，目前了解的狀況，「（投票）其實還是很ㄍㄧㄥ」，因為罷捷團體的投票率很高，基本上就是抱著仇恨性、報復性，「他基本上就不是針對黃捷啦！就是一系列弄下去」，因此挺罷捷及會出來投票的民眾幾乎一模一樣；反觀支持黃捷這邊，跟會出來投票的人數還有一段距離。

林昶佐也說，現在就是一直鼓勵、催促大家，明明是支持黃捷，「不能又用舊制那種心態，就是不用理它（罷免投票）；支持黃捷就是不出來投票這絕對不對，支持黃捷就是要出來投下不同意罷免票！」

另一方面，資深媒體人趙少康近日宣布重返國民黨、有意角逐黨主席，而現任黨主席江啟臣也將其列入中評委名單，讓趙的下一步備受討論。談起國民黨現況，國民黨高市議員黃紹庭指出，江啟臣就任黨主席後，大家期待制度面的建立，不要說像去年總統大選提名候選人一樣，好像就是因人設事，讓人詬病。

黃紹庭接著說，江啟臣的態度，應該是要想著如何利用這次機會，將制度面建立起來，這當然會涉及到各常委討論，包含各個權力結構、派系，但「我覺得這都無所謂，大家期待的是國民黨有個建立起來的制度面」。

國民黨新北市議員葉元之則直言，過去國民黨為前總統馬英九改過制度，而民進黨也同樣為前總統陳水扁改過制度，「我覺得政黨要先看看存在的目的到底是什麼」，因此有時候修改一下（制度），「我不覺得是一個很了不起的事情」，核心問題是國民黨應該要團結，團結才是重點。

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