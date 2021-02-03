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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／趙少康黨籍生效！藍將掀起罷免「骨牌效應」？

新聞節目中心／綜合報導

罷捷案進入倒數，台中在地團體1日發起「刪Q行動」，欲罷免台灣基進黨立委陳柏惟；緊接著台北市議員羅智強也宣布，將正式成立罷免民進黨立委吳思瑤的「罷瑤」總部。藍營誓言讓罷免烽火遍地開花，是否會在政壇掀起「骨牌效應」？《雲端最前線》3日邀請立法委員林昶佐、新北市議員葉元之、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲罷捷團體,黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷罷免投票倒數3天 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

資深媒體人趙少康1日拋震撼彈宣布重回國民黨，並有意角逐黨主席大位；國民黨組發會2日進行審查作業，將趙少康歸建在台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。但黨內也有聲音認為，國民黨不該追捧英雄主義，並提醒國民黨借鏡過往經驗，不可再因人設事。趙少康大動作重返政界，也獲得前高雄市長韓國瑜力挺，「韓趙結盟」會為國民黨帶來哪些影響？

自1月12日公布部桃群聚疫情，至今累積19人確診，指揮中心今（3）日起展開部桃全院採檢「清零計畫」，採檢2088人，預計5日前分批完成，預期將於下午2點的臨時記者會中說明相關情況。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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