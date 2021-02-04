中小學延後2/22開學！2/20變暑假免補課　5張圖秒懂下學期異動

▲高中以下學校延後4天至2月22日開學。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（3日）宣布，考量疫情持續嚴峻，為確保開學前校園環境衛生安全，高中以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日再開學。

高中以下延4天開學 私幼、課照如何做？

教育部部長潘文忠表示，高中以下學校原訂2月18日開學，因疫情影響，校園需消毒考量延後4天至2月22日開學；大專校院2月22日（含）以後開學；設於各級學校內之樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，2月22日（含）以後開學／上課。公立幼兒園（含專設幼兒園）原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。另外，由於開學延後，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。

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為何中小學、公幼延後開學，而私幼未規範？潘文忠解釋，私幼、補習班及課後照顧中心，寒假期間並未停止上課，學生也持續做身體狀況量測與環境消毒，因此不受影響。

潘文忠進一步指出，之所以延後開學是因為今年的寒假比較特別，學期結束接著農曆春節連續7天假期，之後只隔一天（2/17）就要開學，學生就全部進到校園，但經過整體評估，為了確保新學期學生返回校園在衛生防疫作業更加完備，尤其學生在回到校園前能全面環境清潔消毒，所以特別協調各縣市政府環保局清潔隊來共同協助校園消毒，一切都是希望學生返校後在安全的環境裡，家長也會更安心。

2月20日補課怎麼補？

今年農曆春節從小年夜開始放假，從2月10日放假至16日，第二學期原定2月17日開學，但為使親子作息同步，教育部去年6月決定延至2月18日開學，但2月20日改為補班課日。今日教育部再宣布延後開學，2月20日變成寒假，也就沒有補課問題，但大人還是要照樣補班。

指考、會考是否延期？

109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日）考試日程不變、考試範圍將配合調整，範圍另行公告。大學指考的考試日程調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

開學延4天家長怎麼辦？

延後開學期間（2月18日至2月21日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一二三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置之特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。依人事行政總處規定，家長得申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分；期間不予支薪。



境外生可否返台？

教育部主秘廖興國表示，教育部將努力在下週二（9日）農曆春節之前，通函各大專校院恢復開放申請，不過時值過年期間，再加上申請入境的學生需要提出3天內的核酸檢驗陰性證明給學校，因此預期絕大部分的境外生可能都要到各校開學後，才能順利入境。

教育部也提到，由於境外生來台居家檢疫14天後，還要再採檢陰性，才能離開檢疫場所，在等待檢驗結果的期間不能外出，所以估計首批入台的境外生，可能要到3月中旬，才能真正回到校園上課。

開學前校園清消及防疫物資整備

教育部表示，高中以下學校由各地方環保機關負責校園公共區域環境消毒；學校負責校內上課空間及自備交通車之清潔消毒，消毒期間（2月17日至2月21日）校園暫不開放。大專校院開學前須完成校園內及自備交通車之清潔消毒，校園消毒期間若開放校園空間，應落實實聯制及體溫量測。

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