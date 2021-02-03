教育部：全國中小學、公立幼兒園　延後至2月22日開學

▲教育部長潘文忠宣布高中以下延後開學。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球延燒，新學期即將開始，許多境外生都關心何時才能來台，家長也關心是否會延後開學。中央流行疫情指揮中心今（3）日召開記者會，教育部長潘文忠表示，高中級中等學校以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期開學日延後4天，至2月22日開學，大專院校、樂齡機構與社區大學維持2月22日以後開學。

教育部說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日（一）開學，最後上課日延至7月2日（五），休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日（六）開始。另原訂2月20日配合2月17日彈性放假調整上課之機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間。

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▲開學延至2/22。（圖／教育部提供）

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