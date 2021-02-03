大學指考延期！　教育部：改至7月3日至5日辦理

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部今（3）日表示，高中以下學校、公立幼兒園（含專設幼兒園）第二學期延後4天，至2月22日開學，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日（六）開始。因應學期延後，大學指考也將延後辦理，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

教育部長潘文忠今日在中央流行疫情指揮中心記者會上，宣布考量國際疫情持續嚴峻，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，各級學校、各類教育機構開學日程調整措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各類教育機構開學日程調整措施如下：

一、 高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學。

二、 大專校院2月22日（含）以後開學。

三、 設於各級學校內之樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，2月22日（含）以後開學／上課。

四、 公立幼兒園（含專設幼兒園）原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

另大型考試時間及範圍調整如下：

一、 109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日）：考試日程不變、考試範圍將配合調整，範圍另行公告。

二、 大學指考：考試日程調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

教育部表示，各級學校於開學兩週內，應持續實施衛教宣導，學生進入校園須量測體溫，並請家長主動關心學生健康，出門前量測體溫；另外，也呼籲學校如欲辦理大型集會活動，仍應依據指揮中心發布之公眾集會因應指引，確實評估活動必要性與風險程度，妥善規劃防疫計畫、防疫宣導、防疫設施與防護用品，確保師生之健康安全。

▲▼教育部宣布相關措施。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布相關措施。（圖／教育部提供）

【你可能也想看】

►春節「人流管制法」出爐！樂園只進5成客 景區人太多發簡訊示警

►教育部：全國中小學、公立幼兒園 延後至2月22日開學

►家中有12歲以下孩童 2/18至2/21可請防疫照顧假！



►部桃「清零計畫」3天分5梯次採檢 檢體分送北部4醫學中心

►部桃隔離人數降至4288人！醫院隔離剩不到百人

►中小學、公幼延後開學「私幼未規範」 潘文忠解釋原因

►醫護被要求「居檢用傷病假」 陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪