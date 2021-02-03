境外生注意了！教育部祭新令「居家檢疫後篩檢陰性」才能返校

▲潘文忠說，境外生想要返校到時居家檢疫後，還要採檢為陰性才可以。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情不僅在其他國家持續延燒，台灣也升溫，眼看新學期年後就到來，根據教育部提供數據，109學年第二學期約有4489位境外生，教育部部長潘文忠今（3日）在中央流行疫情指揮中心記者會表示，境外生之後居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能返校。

潘文忠說，之前因國外疫情，還有相關病毒變異，所以指揮中心非常審慎的請教育部針對境外生入境能夠在流程，還有檢疫過程能夠審慎，跨部會提出計畫，2月1 日已由指揮中心指揮官陳時中核定，其中指揮官特別提醒一點是，境外生「居家檢疫完成後需經採檢為陰性」，才可以離開檢疫的場所。

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潘文忠強調，這是要確保這些境外生在這種前提下，教育部正跟相關衛生單位把檢驗作業流程跟相關配套做最後整理，近期會通知各大學校院，可依照指揮中心確定入境標準作業跟檢驗流程，學校可以開始提出申請，近期也會就整個討論後函知各大學。

各大學將在2月中下旬開學，依教育部統計，預計入境新生人數4489人，包括一般大學76校、2404人，技專校院41校、2085人。潘文忠日前說明，疫情一直在變化，境外生是從各國來台灣，為維護國人健康，在防疫優先下，必須要有全面審慎的考量，境外生未來入境，除了須提出COVID-19核酸檢驗陰性報告，也須14天居家隔離檢疫，再加7天的自主管理。

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