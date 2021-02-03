家中有12歲以下孩童　2/18至2/21可請防疫照顧假！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今除了公布春節景點、遊樂園等管制措施，教育部部長潘文忠也親自出席說明今年寒假過後的開學措施，高級中等以下學校109年第2學期開學延後4天，2/22才開學。另外，如果家中有12歲以下的孩子，家長1人可請防疫照顧假。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘文忠表示，因應新冠肺炎疫情，除了延後開學之外，109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日），考試日程不變、考試範圍將配合調整，範圍另行公告。大學指考日程也做些微調整，原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

而在防疫照顧假方面，只要家中需要照顧12歲以下學童或是國中、高中和五專前三年持有身心障礙證明子女，家長1人可請防疫照顧價；依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置的特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分。

▲▼教育部宣布相關措施。（圖／教育部提供）





【你可能也想看】

►春節「人流管制法」出爐！樂園只進5成客 景區人太多發簡訊示警

►教育部：全國中小學、公立幼兒園 延後至2月22日開學

►大學指考延期！ 教育部：改至7月3日至5日辦理



►部桃「清零計畫」3天分5梯次採檢 檢體分送北部4醫學中心

►部桃隔離人數降至4288人！醫院隔離剩不到百人

►中小學、公幼延後開學「私幼未規範」 潘文忠解釋原因

►醫護被要求「居檢用傷病假」 陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪