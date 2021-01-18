全中運4月雲林登場　國中小學生寒假先補課4天

▲110 年全中運將於雲林縣舉行，期間有4個上課日停課必須補課，將於本月21、22日及25、26日補課，各校必須上新學期課程，讓教學正常化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國中學小寒假將於本月21日開始，但因110年度全國中等學校運動會將於4月17至22日在雲林縣舉行，因配合舉辦的全國中等學校運動會，雲林縣國中小學生從21日起要為新學期先補課4天。

110年度全國中等學校運動會將於2021年 4 月17 至 22日在雲林縣舉行，匯聚全國 22 縣市、1 萬 1000 名選手切磋競技，競賽種類共21項，雲林縣府教育處表示，期間有4個上課日停課必須補課，經過與學校討論後，決定於本月21、22日及25、26日補課，各校必須上新學期課程，讓教學正常化。

雲林縣政府教育處表示，1月20日是本學期結業式，21日開始放寒假，因此21日補課已經是新學期開始，所以請家中有國中小學生的家庭注意補課時間，必須讓孩子到學校上課。

教育處人員也提到，目前全中運仍以如期舉辦進行籌備，防疫物資、防疫措施都已就位，但是否如期舉辦將視國內疫情變化，遵守防疫指揮中心及體育署的決定。

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