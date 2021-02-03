小孩誰帶？防疫延後開學「2派家長戰翻」教育部網站當機一片慘白

▲教育部網站一度當機，網站頁面一片慘白。（圖／翻攝教育部網站）



記者謝承恩／台北報導

教育部今（3）日公布為加強加強校園防疫及環境消毒，高中以下學校（含高中）、公立幼兒園（含專設）延後至2月22日開學，但私立幼兒園、補習班等正常運作，引起2派家長反彈質疑為何公私幼標準不一，「難道學校不能寒暑假消毒？一定要等到開學後？」更擔心小孩到底誰來帶，消息一出，教育部網站更一度當機。

中央疫情指揮中心今（3）日召開記者會，教育部長潘文忠更宣布，為確保校園防疫措施完備，要延後大學指考日，同時各級學校及各類教育機構也延後開學，其中高中以下（含高中）延後4天至2月22開學，公立幼兒園（含專設）比照國民小學延後至2/22開學，唯獨私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作。

家長質疑，「那爸媽要不要也延後開工，小孩沒人帶很頭痛」、「行事曆都訂好了現在才宣布，是在整人嗎？」、「疫情又不嚴重為何需要到延後開學？」、「只是防疫整備，寒假就可以做了，為什麼一定要年後消毒？」、「如果是為了消毒為什麼現在不消？小孩學校一月底就封校到現在都沒開放了！」、「拜託，差那4天有差嗎？增加雙薪家長困擾。」

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▲教育部長潘文忠宣布延後開學。（圖／指揮中心提供）

▲高中以下，包含國小公幼開學延至2/22，家長哀鴻遍野。（圖／教育部提供）



另有一派網友也表示支持，「防疫比較重要，不然剛過完年馬上開學，真的蠻可怕的！」、「一堆家長崩潰，自己的方便凌駕於防疫之上。」、「去年也是這時候發表延後開學。」、「看看國外的學校開學遙遙無期，我們很幸福了。」、「大家生活的太安逸了，忘記了防疫的重要，才會一直罵來罵去。」

消息一出，教育部網站更瘋狂當機，一片空白死當，直到下午三點半才恢復運作。教育部長潘文忠回應，私立幼兒園、補習班採取照常上課，是因為平常課後照顧中心沒有放假，學生是持續到機構上課學習，也有進行身體狀況量測、環境清潔消毒等，擔心其他學校很久沒有持續上課、進行防疫措施，於是各縣市政府寒假期間和開學後，會持續加強防疫上的提醒。

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