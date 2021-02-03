教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

▲蔡姓國中生笑著說，對雲林縣學生來講應該大家都會說「非常好」，上個月補的4天課現在多放4天回來，心情平衡多了，宛如天上掉下來的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部今（3日）宣布全國中小學、公立幼兒園開學日延後4天，從2月18日延到2月22日、大學指考也將延後至7月3日至5日辦理。雲林縣因今年4月將舉辦全中運，縣內國中小已在寒假中接續直接補課4天，對雲林縣學中小學生來講彷彿天上掉下來的禮物，歸還「消失的寒假」。

國中學小寒假於1月21日開始，但因110年度全國中等學校運動會將於4月17至22日在雲林縣舉行，因配合舉辦的全國中等學校運動會，雲林縣國中小學生從21日起已為新學期先補課4天。雲林縣政府教育處指出，1月20日就是學期結業式，因此21日補課已經是上新學期的課程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣就讀私立中學蔡姓國中生笑著說，對雲林縣學生來講應該大家都會說「非常好」，上個月補的4天課現在多放4天回來，心情平衡多了，宛如天上掉下來的禮物，不過國三生需因應5月即將面臨的會考，將利用多的時間充分溫習學業來備考。

興華國小校長王瓊慈表示，校方將在學校臉書和官網公布延後開學訊息，同時請各班級任老師透過群組或其他方式告知家長。

►Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝 神秘善心人捐3萬片籲共同護持

►延後4天開學影響大 家長無奈嘆：疫情都一年了，政策還這麼臨時

►獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道 目擊駕駛驚呆

►隱形的冠軍「布袋戲的原鄉」 雲林藝文特色發展計畫獲全國第一

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

