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教育部宣布開學延後4天　雲林縣最有感：天上掉下來的禮物

▲蔡姓國中生笑著說，對雲林縣學生來講應該大家都會說「非常好」，上個月補的4天課現在多放4天回來，心情平衡多了，宛如天上掉下來的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡姓國中生笑著說，對雲林縣學生來講應該大家都會說「非常好」，上個月補的4天課現在多放4天回來，心情平衡多了，宛如天上掉下來的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情未歇，教育部今（3日）宣布全國中小學、公立幼兒園開學日延後4天，從2月18日延到2月22日、大學指考也將延後至7月3日至5日辦理。雲林縣因今年4月將舉辦全中運，縣內國中小已在寒假中接續直接補課4天，對雲林縣學中小學生來講彷彿天上掉下來的禮物，歸還「消失的寒假」。

國中學小寒假於1月21日開始，但因110年度全國中等學校運動會將於4月17至22日在雲林縣舉行，因配合舉辦的全國中等學校運動會，雲林縣國中小學生從21日起已為新學期先補課4天。雲林縣政府教育處指出，1月20日就是學期結業式，因此21日補課已經是上新學期的課程。

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雲林縣就讀私立中學蔡姓國中生笑著說，對雲林縣學生來講應該大家都會說「非常好」，上個月補的4天課現在多放4天回來，心情平衡多了，宛如天上掉下來的禮物，不過國三生需因應5月即將面臨的會考，將利用多的時間充分溫習學業來備考。

興華國小校長王瓊慈表示，校方將在學校臉書和官網公布延後開學訊息，同時請各班級任老師透過群組或其他方式告知家長。

►Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典


►聽Podcast #我在案發現場

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